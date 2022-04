Partai Golkar Targetkan 10 Kursi di DPRD Klaten

PARTAI Golkar Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar rapat koordinasi

menghadapi Pemilu 2024, Jumat (29/4) sore. Rapat koordinasi ini

dihadiri Anton Lami Suhardi, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan

Keanggotaan DPD I Partai Golkar Jawa Tengah.

Sementara itu, rapat koodinasi yang digelar di aula DPD II Partai Golkar Kabupaten Klaten, juga diikuti para pengurus pleno dan pimpinan kecamatan (KSB) se-Kabupaten Klaten. Rakor dibuka oleh Yoga Hardaya, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Klaten.

Anton Lami Suhardi meminta para pengurus pleno dan pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar bersiap menghadapi Pemilu 2024. Partai berlambang pohon beringin itu mematok 10 kursi di DPRD Klaten. Kini, kursi Partai Golkar tujuh kursi.

"Partai Golkar menargetkan 10 kursi di DPRD Klaten pada Pemilu 2024.

Sekarang sudah tujuh kursi, sehingga tinggal tambah tiga kursi lagi.

Nah, untuk mengejar target itu perlu konsolidasi dan penataan personel

di semua tingkatan," ujar Anton.

Untuk menambah kursi di legislatif, DPD II Partai Golkar kini mulai

menyeleksi kader potensial yang bakal maju pada kontestasi pemilu

mendatang. Hingga saat ini sudah tercatat 147 kader yang siap mengikuti

tahapan seleksi menjadi calon anggota legislatif.

"Perlu diketahui, bahwa by name by addres kader potensial itu sudah ada. Satu hal yang menjadi penekanan dalam pencalegan, yakni 30% calon

kader perempuan. Selain itu, mereka harus di nomor urut satu sampai

tiga," tambah Anton.

Ketua Harian DPD II Partai Golkar Klaten, FX Setiawan, menambahkan

sekitar 40 dari 147 kader yang disiapkan untuk berkontestasi pada pemilu legislatif yang akan datang rata-rata masih berusia muda. Sebanyak 35% merupakan kader perempuan.

"Semua kader yang disiapkan Partai Golkar Klaten memenuhi syarat, baik

secara administrasi maupun politis. Bahkan, ada di antaranya yang mantan pejabat. Seperti mantan lurah dan lain-lain," kata Setiawan,

Kaderisasi di tubuh Partai Golkar Klaten, menurut Setiawan, berjalan

cukup baik. Bahkan, kader Partai Golkar ada yang menduduki jabatan

eksekutif di Pemkab Klaten, yakni Ketua DPD Partai Golkar Yoga Hardaya

yang kini menjabat Wakil Bupati Klaten.

Usai rapat koordinasi pengurus pleno dan pimpinan kecamatan (KSB) dengan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Anton Lami Suhardi, diadakan pembagian sembako kepada seluruh peserta rapat koordinasi. (N-2)