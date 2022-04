Menteri Perhubungan Menilai Kepadatan Pemudik belum Terjadi

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi, meninjau arus mudik mulai dari

Simpang Gadog hingga pintu Tol Cikopo dari udara, Kamis (27/4).

Dia mengungkapkan dari hasil pantauan arus lalu lintas belum terlihat

adanya kepadatan pemudik yang signifikan.

"Tadi beberapa kali kita sempat melihat beberapa pergerakan itu relatif landai. Setelah itu juga landai. Baru di kilometer 57 disitu ada rest area. Jadi memang kelihatannya manajemen sirkulasi di rest area ini selalu menjadi satu masalah," Kata Menhub setiba di Posko Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat.

Menurut Budi, penumpukan kendaraan di rest area akan menjadi masukan

Kementrian Perhubungan untuk melakukan penanganan. "Karena kalau mudik itu relatif tidak terlalu mendesak tetapi pada saat balik itu sangat krusial. Mereka berasal dari Madiun, Surabaya, sampai disini titik lelah, sehingga hampir pasti harus singgah di rest area," ungkapnya.

Menurut Budi, semua harapan terus dijalankan sesuai dengan usulan Korps Polisi Lalu Lintas bahwa 4 rekayasa baru dipergunakan apabila

memang diperlukan.

"Di atas tadi kita lihat bahwa kemacetan tidak begitu besar, sehingga yang dilakukan oleh polisi adalah kontra flow, jadi sampai sekarang belum ada one way apalagi ganjil genap. Kita akan melihat nanti apakah jam 5 terjadi datu penumpukan, kalo terjadi maka pertama kali yang akan dilakukan adalah one way dan yang kedua ganjil genap," pungkasnya. (N-2)