Murah Banget, Kapal Sampit-Surabaya Bertarif Rp40 Ribu Diburu Penumpang

PT Pelni Cabang Sambit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diserbu ratusan calon pemudik pada Kamis (28/4/2022) pagi. Para pemudik ini datang untuk mendapatkan tiket murah sebesar Rp40 ribu dengan tujuan Surabaya.

Kepala PT Pelni Cabang Sampit Muhammad Jabir mengatakan Dirjen Perhubungan Laut mengirimkan satu buah kapal bantuan untuk keberangkatan pemudik yang belum sempat tertampung pada keberangkatan kapal dari PT Pelni.

"Dirjen Perhubungan Laut mengirimkan bantuan satu buah kapal perintis milik swasta. Pelni ditunjuk sebagai agen untuk menyediakan tiket dengan harga murah sebesar Rp40 ribu," ujar Jabir.

Harga tersebut merupakan subsidi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat. Selain itu, kapal bantuan tersebut berupa kapal perintis yakni KM. Sabuk Nusantara 35 dengan kapasitas penumpang berjumlah 238 orang.

"Kapal ini akan sandar di Pelabuhan Sampit pada sore hari dan akan diberangkatkan kembali pukul 23.00 WIB dengan tujuan Surabaya," katanya.

Salah seorang calon pemudik Yudi Santoso mengaku rela datang lebih pagi demi untuk bisa mendapatkan tiket murah. Biaya Rp40 ribu sudah termasuk biaya masuk pelabuhan dan asuransi.

"Senang dapat tiket dengan harga murah, sudah termasuk tiket masuk dan asuransi lagi," akunya.

Biasanya tarif tiket pada tanggal 1-10 Ramadan dijual Rp210 ribu per orang. Memasuki tanggal 11-20 Ramadan, harga tiket menjadi Rp300 ribu per orang untuk tujuan Semarang maupun Surabaya. Harga tiket pada 21-30 Ramadan ialah Rp340 ribu per orang. (Mhd/A-3)