Jalani Ramadan, Qnet Berbagi Bersama Anak Panti Asuhan di KidZania Surabaya

RAMADAN selalu menjadi momentum bagi umat Muslim mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Sebab hanya pada bulan inilah, setiap perbuatan baik diganjar pahala yang berlipat.

Untuk itu pula sebuah perusahaan direct selling terkemuka, Qnet menyelenggarakan acara buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada seratus anak yatim di KidZania Surabaya, Jawa Timur. Untuk menyebarkan keceriaan dan kebahagiaan selama bulan suci Ramadan, Qnet membawa anak-anak dari Panti Asuhan Muhammadiyah Putat dan Panti Asuhan Baitul Hijrah untuk belajar, mengeksplorasi, dan merasakan berbagai profesi melalui taman bermain edukasi dan interaksi di KidZania.

“Pandemi telah membuat segalanya sangat berbeda selama dua tahun terakhir. Meskipun demikian, misi kami untuk menginspirasi masyarakat tempat kami beroperasi tidak pernah goyah. Kami merespons dengan cepat dan beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan oleh pandemi dalam memastikan distributor kami memiliki semua alat yang mereka butuhkan untuk melanjutkan bisnis mereka, seperti melalui aplikasi seluler kami. Dan yang terpenting, kami juga ingin melaksanakan inisiatif Ramadhan tahunan kami untuk membawa senyum kepada mereka yang paling membutuhkan. Tahun ini, kami berbagi kebahagiaan Ramadhan dengan anak yatim dengan membawa mereka ke KidZania untuk merasakan berbagai profesi inspiratif dengan cara yang menyenangkan dan interaktif,” ujar Director of Corporate Affairs Qnet, Zaheer Merchant.

"Setiap upaya mendidik, menginspirasi, dan mengasuh anak-anak sebagai generasi penerus dan memberikan mereka gambaran untuk masa depan yang lebih cerah adalah kebahagiaan mutlak bagi kami. Melalui kegiatan seperti Ramadhan kali ini, kami berharap dapat menanamkan dalam diri mereka rasa pemberdayaan dan memahami beberapa keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai impian mereka," imbuhnya.

Hal senada dikatakan Ganang Rindarko, General Manager Qnet Indonesia. "Setelah pandemi yang melanda dunia di 2019, akhirnya di bulan Ramadan 2022, Qnet dapat kembali berbagi kebahagiaan dan berkumpul dengan anak yatim. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi, manfaat dan menanamkan kesenangan dalam kehidupan anak-anak sejalan dengan filosofi perusahaan Raise Yourself To Help Mankind (RYTHM). Prinsip dasar RYTHM selalu berfokus pada kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung dengan menyediakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi mereka, terutama anak-anak."

“Qnet ingin mencoba berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya kesejahteraan sosial dimulai dari anak kecil. Di sini, anak-anak tidak hanya bermain, mereka juga terlibat dalam pengalaman nyata dalam berbagai jenis pekerjaan, melatih keterampilan motorik mereka, dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. QNET ingin menginspirasi anak-anak ini untuk tumbuh menjadi pionir dalam membentuk masa depan,” kata Ganang lagi.

“Bermain di Kidzania merupakan pengalaman baru bagi saya. Saya bertanya kepada teman-teman saya juga, mereka belum pernah ke sini. Cita-cita saya adalah menjadi pilot. Saya bisa menerbangkan pesawat dan pergi ke berbagai negara, dan sangat menyenangkan merasakan kehidupan pilot sungguhan di Kidzania! Terima kasih Qnet. Semoga tahun depan bisa diajak main kesini lagi,” ucap Rizki, salah seorang anak yatim yang ikut acara itu. (RO/A-1)