Mudik Nyaman dan Aman Bersama Bus Double Decker PO Rosalia Indah

SEBANYAK 288 armada Perusahaan Otobus Rosalia Indah dikerahkan untuk terlibat dalam angkutan mudik Lebaran 2022.

Dari jumlah itu 21 unit merupakan armada bus double decker, yang saat ini paling disukai dan menjadi buruan para penumpang di trayek antar provinsi di Pulau Jawa.

"Keberadaan bus double Decker itu membuat kami mendapatkan penghargaan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) tahun lalu. Semua kita kerahkan untuk angkutan lebaran, bersama bus reguler lainnya," kata Direktur PT Rosalia Indah, Adimas Rosdian di Kantor Pusat Rosalia Indah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (25/4) sore.

Menurut dia, selama 31 tahum berkiprah di bisnis transportasi, PO Rosalia Indah terus berkembang. Kini Rosalia Indah memiliki kelas layanan terbanyak, dimulai dari layanan First Class Double Decker, Super Top Double Decker, Executive Plus Double Decker, Super Top, Executive Plus, Executive dan Travel Hiace.

Mereka akan bersaing secara sehat dengan banyaknya perusahaan transportasi, dalam prosesi ritual mudik Lebaran 2022. "Kami mengandalkan ratusan armada dan 180 agen untuk memberikan yang terbaik dalam melayani pemudik," imbuh Adimas.



Terminal Tirtonadi

Sementara itu, Koordinator Terminal Tipe A Tirtonadi Joko Sutriyanto mengatakan pada Senin (25/4) pagi hingga sore gelombang arus mudik labaran 2022 dari kawasan Jabodetabek dan Sumatra sudah mulai masuk di terminal terbesar di Jateng yang berlokasi di Solo, itu.

"Masih bagian dari bus reguler, belum bus angkutan lebaran. Namun dari arah barat (Jabodetabek) pada hari ini sudah mulai terasa ada peningkatan sekitar 5%, dibandingkan hari hari sebelumnya," tukas dia.

Dia memprediksi, jumlah pemudik yang melakukan perjalanan melalui Terminal Tirtonadi pada Lebaran 2022 mampu menembus angka hingga 50 ribu orang per hari atau sama dengan sebelum pandemi covid-19.

Berdasarkan data kepadatan dan sirkulasi penumpang maupun armada Terminal Tirtonadi 2018 lalu, puncak kepadatan masa angkutan Lebaran terjadi pada H-3 Lebaran. Pada momen tersebut, tercatat sekitar 40 ribu-50 ribu penumpang keluar masuk terminal dalam satu hari.

"Pada arus mudik lebaran kali ini , kepadatan seperti itu akan mulai terjadi pada 29 April (H-3). Jumlah armada berkisar 2.000-4.000/hari. Itu selama 24 jam. Seperti pada hari ini, Senin (25/4) mulai terjadi peningkatan 5% dari hari sebelumnya," terang Joko.

Sementara itu Kepala Dishub Kota Solo, Heri Prihatno mengatakan pada mudik Lebaran 2022 pihaknya akan memberikan layanan mudik gratis, yang digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub ), Provisi DKI Jakarta dan Pemprov Jateng dengan bantuan Pemkot Solo.

Sementara itu Gunawan Inzhagi, pengurus paguyuban Pandowo (Paseduluran Muda Mudi Wonogiri) mengatakan, mereka akan ramai-ramai mudik dari Jabodetabek mulai 27 April.

"Pandowo beranggotakan 3000-an muda mudi di Jabodetabek. Seiring tidak ada program mudik gratis dari Pemkab Wonogiri, maka kami saling bantu untuk mudik bersama, mulai 27 April," ujarnya. (N-2)