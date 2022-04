JW Marriott Surabaya Hadirkan Pameran Pernikahan Pertama di Tahun 2022

JW Marriott Hotel Surabaya bekerja sama dengan berbagai event dan wedding organizer ternama untuk membuat acara dan pameran pernikahan sederhana dan elegan, dengan tema 'Sweet Moments in Time'.

Terinspirasi dari lingkaran kehidupan, di mana selalu ada alasan untuk merayakan setiap momen, mulai dari kelahiran, ulang tahun, pertunangan, pernikahan hingga hari jadi, acara diharapkan mampu membuat para tamu untuk rehat sejenak dari kesibukan mereka, kembali ke tempat dimana cinta sejati dimulai, dan menciptakan momen manis pada waktunya.

‘Sweet Moments in Time’ akan diadakan di empat venue yang berbeda. Sebagai venue utama, Royal Ballroom dengan kapasitas hingga 1.500 orang dan luas 1.150 meter persegi, menampilkan arsitektur klasik yang elegan dengan langit-langit setinggi delapan meter dirancang sempurna oleh Steve dan Sion sebagai decorator dengan tema Korean Themed.

Tiga tempat lainnya juga telah didekorasi untuk menciptakan pengalaman nyata bagi para tamu yang berencana mengadakan acara.

Misalnya, dekorasi bunga yang cantik oleh Arie Décor di Tang Palace Chinese Restaurant dengan tonasi warna merah dan emas yang cocok untuk lamaran adat Tiongkok atau Ting Jing, Holi matrimony set up yang indah juga menghiasi Nusantara Mini Ballroom di dekor oleh Flos, dan Incognito dengan dekorasi perayaan ulang tahun Sweet seventeenth oleh M2.

Semua disiapkan untuk membuat tamu merasakan pengalaman benar-benar tidak ada duanya. Acara yang sangat dinantikan ini akan berlangsung selama 23-24 April 2022.

Di pandu oleh MC Jova dan Citra selama acara, para tamu juga berkesempatan memenangi hadiah-hadiah menarik, diskusi hangat mengenai pernikahan dengan para pembicara dari penyelenggara termasuk sejumlah decorators, event dan wedding stylist ternama seperti Project Art Plus Group, Majestic Optimus, Sayogo Enterprise, Love Strings, Signature, Lasika, Wedding Gown collection oleh Karla Jasmina, Bie Hin, Wong Hang, Sparkling by Patricia, Lighting dan sound system oleh Lasika, dan Cherry Jessica Make Up Artist

Selama pameran berlangsung, juga akan ada sesi interaktif antara Cherry Jessica dan tim dari Sparkling by Patricia untuk membahas tren pernikahan saat ini.

Acara yang dibuka untuk umum ini tanpa di pungut biaya dan menawaran paket khusus. Untuk tamu yang melakukan pemesanan atau close the deal, akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah tiket pulang-pergi dari Surabaya ke Singapura termasuk akomodasi menginap selama dua malam di Marriott Tang Plaza Singapore Orchad dan benefit tambahan menginap di Chariman Suite*.

Rencanakan Perayaan Anda di JW Marriott Surabaya

Apa yang membuat JW Marriott Surabaya menjadi lokasi utama berbagai perayaan dan pernikahan di kota Surabaya?

Terletak di pusat kota Surabaya yang strategis memadukan kenyamanan, kemewahan, dan daya tarik kehangatan. JW Marriott Surabaya adalah surga yang menawarkan kemudahan akses serta pesona glamor sebagai tempat pilihan terbaik yang terletak di jantung kota.

Luxury Elevates High-End Weddings – dengan pesona kemewahannya, JW Marriott Hotel Surabaya memiliki parkar pernikahan dan spesialis kuliner yang memberikan pengalaman serta layanan yang dipersonalisasi mulai dari para artis atau selebritis, sosialita, pejabat tinggi negara dan perusahaan.

Tim berbakat akan memudahkan para tamu dalam memberikan perayaan berskala besar maupun skala kecil yang lebih intim.

Superbly Crafted Culinary Creations Impress Guests – Executive Chef Andri Aryono beserta tim kuliner, terkenal dengan menu inovatif dan custom-nya yang memiliki cita rasa yang lezat serta presentasinya yang sempurna.

Tak ketinggalan, Pastry Chef Lucia dan tim juga memastikan bahwa setiap perayaan yang berakhir harus mandapatkan sentuhan manis yang luar biasa.

Chef dan tim menerapkan standar kebersihan tertinggi dan memastikan bahwa setiap masakan dimasak di hari yang sama untuk mempertahankan kelezatan serta kesegaran hidangan.

Lead with Enhances Care and Safety – JW Marriott Surabaya tersertifikasi CHSE yang berfokus pada protokol kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan kepada tamu khususnya dalam era baru covid-19.

Detail Acara

Acara ini akan dipublikasikan di platform media social Instagram dan Youtube mulai tanggal 23-24 April 2022. Disiarkan secara langsung di @jwmarriottsby dan channel Youtube JW Marriott Surabaya, sehingga tidak ada yang ketinggalan.

Follow @jwmarriottsby untuk tetap mendapatkan informasi terkini. Untuk informasi lebih lanjut dan/atau pemesanan, silakan hubungi 031-5458888 atau WhatsApp di nomer 0811-3529-307 untuk pemesanan kamar atau kunjungi situs web Bahasa Indonesia kami https://id.jwmarriottsurabaya.com/ (RO/OL-09)