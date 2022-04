Tiket Bus Mudik Jakarta ke Purwokerto Habis Dipesan

TIKET angkutan bus reguler di sejumlah perusahaan bus untuk mudik dari Jakarta ke Purwokerto, Jawa Tengah, sudah full booking atau habis dipesan untuk 28 sampai 30 April tahun ini. Sejumlah perusahaan menyiapkan bus tambahan untuk mengangkut pemudik.

Manajer Usaha Kantor Damri Purwokerto, Pujo Pramono, mengatakan, pihaknya menempatkan dua bus reguler di Kantor Kemayoran untuk mengangkut pemudik dari Jakarta. Akan tetapi tiket untuk dua armada di antaranya habis dipesan pemudik untuk 28 hingga 30 April.

"Kalau dua bus reguler penuh, satu armada lagi disiapkan sebagai tambahan untuk mengangkut pemudik reguler," kata Pujo, Minggu (24/4). Tiap armada bus Damri, katanya, memiliki kapasitas untuk mengangkut 43 penumpang.

Akan tetapi karena sekarang masih dalam situasi pandemi covid-19, tiap bus hanya bisa mengangkut 50% dari keseluruhan kapasitas penumpang. "Adapun harga tiket bus dibedakan dalam kelas ekonomi dan nonekonomi dengan tarif masing-masing Rp160 ribu per orang dan Rp210 ribu per orang," katanya.

Pihak pengelola bus DMI dan Sinar Jaya menaikkan harga tiket bus rata-rata sebesar Rp20 ribu per orang pada musim arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Heru, pengurus bus DMI dan Sinar Jaya, mengatakan tarif bus dinaikkan 20% dari harga normal Rp100 ribu per orang menjadi Rp120 ribu per orang saat ini.

"Ini masih belum banyak penumpang, Per hari baru kisaran antara 15-20 penumpang per bus dari Jakarta yang turun di Purwokerto. Mereka diangkut dengan delapan bus. Puncak mudik diperkirakan pada 28 April. Kami sudah disiapkan 135 armada untuk mengangkut pemudik," katanya. (OL-14)