Seperti Biasa, Harga Bahan-Bahan Pokok Naik Jelang Lebaran

JELANG dua pekan lagi Idul Fitri 1443 H, beberapa harga bahan pokok di pusat Pasar Horas Kota Pematangsiantar Sumatra Utara mengalami naik turun dan tidak stabil.

Pantauan yang dilakukan oleh Media Indonesia di Pusat Pasar Horas yang terletak di jantung Kota Pematangsiantar ini, beberapa harga pokok seperti sayur mayur, cabe keriting, bawang merah, tomat dan bahan pokok lainnya mengalami naik turun dan demikian juga sebaliknya.

Ando Purba, salah seorang pedagang sayur mayur dan sejenisnya mengungkapkan keheranannya akibat harga beberapa jenis sayur mayur yang dijualnya mengalami naik turun atau sebaliknya turun naik dalam hitungan hari.

"Dalam hitungan hari harga beberapa jenis dagangan saya seperti kemarin Rabu (13/4) harga cabe keriting masih Rp30 ribu per kilogram namun sekarang sudah mengalami kenaikan menjadi Rp40 ribu per kilogram yang didapatkan dari harga agen besar. Sayur kol dari Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu per kilogram, lalu harga tomat dari Rp6 ribu menjadi Rp10 ribu. Harga bawang merah mengalami kenaikan dari Rp24 ribu menjadi Rp32 ribu per kilogram," kata Ando kepada Media Indonesia, Minggu (17/4).

Namun meskipun beberapa harga sayur mayur dan sejenisnya mengalami kenaikan, dia mengakui beberapa harga jenis seperti cabai rawit dan andaliman mengalami penurunan harga dalam beberapa hari ini.

"Bayangkan saja Bang, seperti abang ketahui andaliman kan merupakan kebutuhan utama khusus untuk membuat masakan ciri khas Batak apalagi saat ini kan Hari Raya Paskah yang sangat dicari orang saat ini justru mengalami penurunan secara tajam. Biasanya kami menjual andaliman di harga normal dari Rp120 ribu namun sekarang telah turun jauh hanya Rp60 ribu. Lalu cabai rawit juga turun dari Rp30 ribu per kilogram menjadi Rp20 ribu per kilogram," kata Ando.

Sementara, br Silalahi salah seorang pedagang jenis bahan pokok yang terletak di pojok Pusat Pasar Horas Kota Pematangsiantar ini mengungkapkan meskipun menjelang Idul Fitri tinggal dua pekan lagi, hampir semua bahan pokok yang dijualnya diakuinya mengalami sedikit kenaikan dikarenakan Penyesuaian Tarif PPN 11% yang diberlakukan mulai 1 April 2022 kemarin.

"Memang rata-rata harga bahan pokok makanan yang saya jual mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Hanya sedikit saja naiknya yang mungkin dikarenakan pemberlakuan kenaikan tarif 11% itu. Naiknya cuma Rp500 sampai Rp1.000. Seperti harga pembelian minyak goreng curah cuma 14 ribu, sebelumnya bisa mencapai Rp15.500 modalnya," ujarnya. (AP/OL-10)