Harga Kebutuhan Pokok di Klaten masih Stabil

HARGA kebutuhan pokok di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah,

pertengahan bulan Ramadan 1443 H masih stabil. Bahkan, harga komoditas

cabai menunjukkan tren penurunan.

Sementara itu, pasokan bahan kebutuhan pokok sehari-hari ke pasar cukup

lancar. Stok di pedagang juga aman untuk memenuhi kebutuhan konsumen

menjelang Hari Raya Lebaran 2022.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Gede Klaten, Minggu (17/4), daging

sapi masih bertahan Rp120.000 -Rp125.000 per kilogram (kg). Pun harga

daging ayam tetap Rp33.000-Rp34.000 per kg.

Harga eceran telur ayam di pedagang pasar yang sempat naik menjadi

Rp25.000 per kg menjelang bulan suci Ramadan 1443 H, harga jual pekan

ini turun Rp1.000 menjadi Rp24.000 per kg.

"Harga daging sapi maupun daging ayam belum naik. Permintaan masyarakat

juga masih sepi. Kami perkirakan pasar mulai ramai sepekan menjelang

Lebaran," kata Slamet, pedagang.

Di sisi lain, harga komoditas sayuran saat ini juga masih stabil.

Kecuali harga cabai yang terus menurun akibat pasokan dari daerah

penghasil melimpah dalam beberapa hari terakhir.

Menurut pedagang sayuran di pasar tradisional tersebut, Triyanti, harga

jual cabai rawit dalam pekan ini Rp25.000 per kg, turun Rp10.000 dari

harga awal bulan Ramadan 1443 H.

Cabai keriting dan merah besar (teropong) pekan ini juga dijual murah

seiring harga cabai rawit. Cabai keriting harga Rp25.000 per kg dan

cabai merah besar Rp30.000 per kg.

Harga komoditas lainnya juga tidak naik. Tomat dan wortel tetap Rp8.000

per kg, dan kentang Rp13.000 per kg. Kemudian, bawang putih Rp36.000,

dan bawang merah Rp35.000 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng di pasar tetap mahal. Karena, hingga

saat ini minyak goreng curah subsidi di pasar tradisional masih langka.

Kalau pun ada harganya Rp18.000 per liter.

Salah satu pedagang, Werdiningsih, mengatakan harga minyak goreng

kemasan di kios pasar tradisional ini mahal. Harga bervariasi antara

Rp20.000 dan Rp25.000 per liter pada pekan ini.

"Untuk harga beras di pasar tetap stabil. Apalagi, Klaten yang merupakan lumbung padi ini habis panen raya. Harga beras rata-rata Rp10.000 per kg untuk beras kualitas medium," ujarnya. (N-2)