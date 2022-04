Harga Minyak Goreng di Kupang Naik Rp3.000 per Liter

HARGA minyak goreng di Pasar Kasih Kelurahan Naikotenhttps://mediaindonesia.com/nusantara/486023/soal-dugaan-pengoplosan-gas-elpiji-komisi-ii-dprd-simalungun-gelar-rdp 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, naik lagi menjadi Rp30.000 per liter dari harga sebelumnya Rp27.000 per liter.

"Harga minyak goreng naik karena sudah satu minggu terakhir tidak ada pengiriman dari distributor ke pasar," kata Diana, pedagang di pasar tersebut, Jumat (15/4). Kondisi tersebut membuat persediaan minyak goreng di pedagang menipis yang memicu harga naik.

Untuk minyak goreng kemasan dua liter naik dari Rp55.000 menjadi Rp60.000. "Untuk ukuran minyak goreng kemasan lima liter tidak ada lagi," katanya.

Adapun di swalayan stok minyak goreng terpantau dalam jumlah yang cukup. Di Swalayan Rukun Jaya, harga minyak goreng kemasan satu liter dijual sebesar Rp27.600, kemasan dua liter dijual sebesar Rp52.700, dan ukuran 1,8 liter sebesar Rp47.700.

Harga cabai merah keriting mengalami kenaikan sebesar Rp1.250 per kilogram menjadi Rp63.750 per kilogram. Namun harga cabai merah hijau dan cabai rawit merah turun.

Cabai rawit hijau turun menjadi Rp58.750 per kilogram atau mengalami penurunan sebesar Rp1.650 per kilogram. Harga cabai rawit merah sebesar Rp83.750 per kilogram atau turun sebesar Rp1.650 per kilogram.

Harga kebutuhan pokok lain seperti daging sapi kualitas 1 masih dijual Rp109.150 per kilogram. Harga telur ayam ras Rp28.600 per kilogram dan bawang putih ukuran sedang Rp33.250 per kilogram. (OL-14)