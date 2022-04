Sambut Idul Fitri, Pemko Pematangsiantar Gelar Pasar Murah Sediakan 10 Ton Minyak Goreng Curah 

MENYAMBUT Hari Raya Idul Fitri 1443 H Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perdagangan menggelar pasar murah pada 11-14 dan 18 April 2022.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar menjelaskan kegiatan pasar murah digelar di 8 kecamatan yang ada di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara. Yakni di Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kecamatan Siantar Marihat, Kecamatan Siantar Selatan, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kecamatan Siantar Timur, dan Kecamatan Siantar Utara

"Adapun jumlah dan jenis bahan pangan yang digelar dalam pasar murah berupa 1.000 papan telor dengan harga 37.500/papan, beras sebanyak 10 ton dengan harga 10.000 per kilogram, untuk gula pasir sebanyak 5 ton dengan harga 13.500 per kilogram," kata Elpiana, Selasa (12/4)

Sementara untuk minyak goreng kemasan, Pemko Pematangsiantar melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, kata Elpiana, telah meyediakan 3.000 liter minyak goreng kemasan dan 10 ton minyak goreng curah dalam pasar murah yang digelar. "Untuk minyak goreng kemasan kita jual dengan harga 18.000/liter dan minyak curah dengan harga 14.000 per liter," ujar Elpiana.

Pantauan yang dilakukan di lokasi pasar murah yang digelar di Jalan Bersama Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, masyarakat di hari pertama dan kedua masyarakat sangat antusias datang membeli ke lokasi.

Untuk minyak goreng jenis premium Fortune jenis bantal dijual dengan harga Rp20.500 per liter, gula pasir kemasan per 2 kg 27.000, telur untuk 1 papan 37.500, beras kualitas IR Super Rp100.000 per 10 kg dan beras IR Super kemasan 5 kg seharga Rp50.000. (AP/OL-10)