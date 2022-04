BPR Lestari Bali Boyong Tiga Penghargaan Digital Brand Award 2022

BPR Lestari Bali berhasil meraih Golden Trophy Bank Perkreditan Rakyat Corporate Brand dalam ajang bergengsi, 11th Infobank Digital Brand Award 2022.

Penghargaan ini adalah kedua kalinya BPR Lestari mendapatkan penghargaan dalam kategori yang sama dalam ajang bergengsi bagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Eko B. Supriyanto, Direktur Biro Riset Infobank.

Secara keseluruhan, BPR Lestari memboyong tiga penghargaan sekaligus dalam acara tersebut.

Tiga penghargaannya yakni Golden Trophy Bank Perkreditan Rakyat untuk Corporate Brand (Peringkat ke-1), Best Overall Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk Corporate Brand (Peringkat ke-2), dan BPR Beraset Rp1 triliun ke atas untuk Corporate Brand (Peringkat ke-1).

Acara yang juga dilengkapi dengan sharing session dengan topik Branding Building and Advancing Marketing Strategy in Metaverse Era oleh CEO BNI dan Advancing Business Strategy and Sustainable Economy in Digital Era oleh CEO Citibank Indonesia ini diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom Live Video Conference dan secara offline di Ballroom Shangri-La Hotel, Jakarta.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa BPR Lestari Bali dapat menunjukkan eksistensinya dalam tranformasi digital yang telah dilakukan. Terlebih transformasi digital yang dilakukan ini dapat menjadi solusi kemudahan transaksi bagi nasabah BPR Lestari.

“Transformasi digital yang kami lakukan di BPR Lestari, tujuannya adalah selain untuk memberikan keuntungan juga memberikan kemudahan bagi transaksi nasabah," ujar Made Tutik Sri Andayani selaku Direktur Bisnis BPR Lestari dalam keterangan tertulis, Selasa (12/4).

"Dengan adanya aplikasi mobile banking (LestariMobile), sangat memungkinkan bagi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening dan buka deposito dari mana saja, tidak harus ke bank. Dari sisi biaya, kami lebih hemat. Suku bunga juga bersaing.” kata Made Tutik.

Terbukti sepanjang tahun 2021, BPR Lestari Bali mampu mencatatkan 615.000 transaksi digital. Transaksi deposito secara online juga lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan deposito offline.

Ini menunjukkan bahwa inisiatif digital yang dilakukan BPR Lestari Bali memang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara khusus dan masyarakat secara umum.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh Lestarian (sebutan karyawan BPR Lestari). Dukungan dan kepercayaan nasabah juga menjadi bagian terpenting dalam journey kami ini," jelasnya.

"Sekali lagi, ini merupakan giant leap bagi kami di BPR Lestari. Kami ucapkan terima kasih kepada nasabah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian ini," tutup Tutik. (RO/OL-09)