Gandeng AREBI, Rumah123.com Gelar Penghargaan Bagi Agen Properti Jawa Barat 

SETELAH sukses menyelenggarakan Golden Property Awards 2021 bersama dengan Indonesia Property Watch (IPW), Rumah123.com bagian dari 99 Group, kembali hadirkan ajang penghargaan untuk para pelaku industri properti di Tanah Air, Agent Awards Jawa Barat 2022.

Beda dengan Golden Property Awards yang dihadirkan untuk mengapresiasi para developer, ajang kali ini diperuntukkan khusus bagi agen properti yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) area Jawa Barat.

Dengan menggandeng AREBI yang merupakan organisasi resmi para real estate broker di Indonesia, Rumah123.com ingin menyediakan platform untuk meningkatkan citra, prestise, dan pengakuan agen properti di mata konsumen.

Rangkaian acara yang telah dimulai sejak November 2021 itu telah melakukan proses seleksi dan penilaian yang ketat, dengan panel juri yang merupakan profesional di industri properti. Puncak acara Agent Awards Jawa Barat 2022 diadakan di Hotel Pullman, Bandung, dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sesuai anjuran pemerintah.

Melalui Agent Awards, Rumah123.com ingin memberikan penghargaan dan bukti apresiasi atas kerja keras serta kontribusi yang sudah diberikan oleh para agen properti selama ini. Untuk edisi pertama ini memang kami awali secara regional terlebih dahulu, dimulai dari tingkat provinsi, yakni se-Jawa Barat," ujar Wasudewan, CEO 99 Group Indonesia dala, keterangannya.

Dalam edisi perdananya ini, Agent Awards Jawa Barat 2022 berhasil menarik minat yang luar biasa dari para pelaku bisnis properti. Tercatat peserta yang terdaftar sebanyak 500 agen properti terkemuka yang berasal dari 31 kantor agen dengan asal Kota Bandung, Bogor, dan Bekasi.

“Antusiasme yang sangat tinggi dari agen properti se-Jawa Barat yang mengikuti Agent Awards 2022 persembahan Rumah123.com dan AREBI ini tentu jadi hal yang sangat positif. Kami melihat adanya semangat para pebisnis properti yang ingin terus meningkatkan kualitas pelayanannya, serta membangun jejaring yang lebih kuat dengan pelaku usaha properti lainnya di Indonesia,” papar Wasudewan.

Untuk Agent Awards Jawa Barat 2022, terdapat 23 kategori penghargaan bergengsi yang diperebutkan oleh para peserta, dengan tiga nominasi tertinggi, yakni Best of The Best Agency Office by Primary Transaction, Best of The Best Agent, dan Best of The Best Agency Office.

Para pemenang penghargaan Agent Awards 2022 membawa pulang hadiah menarik, berupa trofi, piagam, hadiah puluhan juta rupiah, serta slot iklan premium dan kesempatan untuk tampil di program unggulan Rumah123.com. (RO/OL-7)