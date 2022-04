Gemerlap Ramadan, Perayaan Menyambut Bulan Suci 2022 di Sheraton Bandung Hotel & Towers

RAMADAN merupakan bulan suci penuh berkah yang akan membawakan kebahagiaan bagi setiap orang yang menjalankannya.

Dalam rangka turut menyemarakkan suasana indah itu, pada Jumat (1/4) 2022, Sheraton Bandung Hotel & Towers mengadakan perayaan menyambut Bulan Ramadan bertemakan “Gemerlap Ramadan”.

Acara itu sebagai pertanda bahwa Bulan Suci sudah datang.

Tema “Gemerlap Ramadhan” yang diangkat oleh Sheraton Bandung Hotel & Towers berkaitan erat dengan kemeriahan, kebahagiaan, dan sukacita yang dirasakan pada Bulan Ramadhan ini.

Bertempat di Feast Restaurant, acara “Gemerlap Ramadhan” dihadiri oleh para undangan yang terdiri dari rekan-rekan berbagai media, food blogger dan jajaran manajemen hotel termasuk Director of Sales and Marketing, Frans.

"Selama Bulan Suci ini, Sheraton Bandung Hotel & Towers menawarkan berbagai promo menarik yang dapat dinikmati tamu bersama teman, keluarga, dan juga rekan bisnis," ungkap Harris Fadillah, Assistant Digital & Marketing Communications Manager Sheraton Bandung Hotel & Towers

Promo utama yang ditawarkan adalah “Iftar BBQ Dinner” yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp238.000 per orang. Sajian yang dihidangkan terdiri dari kuliner khas lokal, internasional, barbeque dan makanan khas Timur Tengah, seperti nasi kabsa, shawarma, dan umm ali.

Iftar BBQ Dinner ini dapat dinikmati mulai 3 April 2022 hingga 2 Mei 2022. Promo Iftar BBQ Dinner berupa potongan harga 20%, untuk tamu yang menggunakan kartu kredit dari berbagai bank seperti Bank Mandiri, BCA, OCBC dan Citibank.

Sheraton Bandung Hotel & Towers juga menyediakan Iftar Delivery dengan harga mulai dari Rp125.000 per pax bagi yang ingin berbuka dengan menikmati sajian spesial dari Feast Restaurant di rumah.

Sheraton Bandung Hotel & Towers menyediakan Iftar Hampers bagi seluruh tamu dengan harga mulai dari Rp75.000. Promopaket hampers yang ditawarkan adalah Buy 3 Get 1 Gift dan Buy 4 Get 2 Gift Hampers or 1 Special Hampers.

Sementara untuk untuk Marriott Bonvoy Member bisa mendapatkan harga spesial untuk kamar mulai dari Rp910.000 per malam, sudah termasuk sarapan atau sahur untuk 2 orang.

Kontes foto



Untuk memeriahkan Bulan Ramadan, tambah Harris, Sheraton Bandung Hotel & Towers turut mengadakan kontes foto yang dapat dilakukan di Gemerlap Ramadan Photobooth yang telah disediakan oleh pihak hotel.

Kontes foto ini dapat diikuti oleh seluruh tamu yang berbuka puasa di Feast Restaurant. Tentunya Sheraton Bandung Hotel & Towers menyediakan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang kontes foto.

Terdapat 5 hadiah utama yaitu 3 Room Vouchers (Towers Room, Executive, dan Deluxe) & 2 Weekend Roasting BBQ Voucher yang bisa didapatkan para kontestan. Di setiap minggunya, Sheraton Bandung Hotel & Towers juga akan memberikan hadiah mingguan berupa voucher Buy 1 Get 1 Voucher untuk Iftar BBQ Dinner bagi para kontestan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sheraton Bandung Hotel & Towers pada nomor (022)-2500303 dan untuk pemesanan dinner, hampers dan delivery dapat melalui WhatsApp (+62) 811 2156 427 atau melalui Instagram di @sheratonbandung.

Serta kunjungi website resmi dari Sheraton Bandung Hotel & Towers di www.sheratonbandung.co.id.

Detail Promo untuk Gemerlap Ramadan :

1. Iftar Dinner BBQ

Rp 238,000 ++ / Pax

Diskon& Promo:

20% untuk Credit Card Holder (Mandiri, BCA, OCBC, Citibank)

20% untuk Marriott Bonvoy Member

30% untuk Club Marriott Bonvoy

50% untuk Junior & Senior Citizen

BUY 3 GET 4 Bank Mandiri Credit Card, 1 Kartuuntuk 1 Transaksi

Jikaada additional, dapatmenggunakandiskon 20% untuk additional

2. Iftar Delivery

Rp 125,000++ / 1 Pax

Rp 225,000++/ 2 pax

Rp 500,000++/ 5 Pax

3. Iftar Hampers

Individual Hampers mulaidariRp 75,000++

Buy 3 get 1 Gift dan Buy 4 Get 2 Gift Hampers or 1 Special Hamper

Deluxe Hampers Rp 688,000++

Luxury Hampers Rp 988,000++

MenuHampers :

Individual Hampers - Nastar cookies, Snow cookies, Chocolate Chips Cookies, Kastangels cookies, Chocolate Kurma, Spicy peanut, Cheese Puff, Grissini / cheese / chocolate, LidahKucing, Cookies semprit

Deluxe Hampers - Nastar Cookies, Snow cookies, Chocolate Chips Cookies, Cheese Puff, Spicy Peanut

Luxury Hampers - Nastar Cookies, Snow Cookies, Chocolate Chips Cookies, Kastangels cookies, Chocolate Kurma, Spicy peanut, LidahKucing, Kurma Cake, Grissini chocolate, Cookies semprit

4. Room (Berlakuuntukanggota Marriott Bonvoy& Club Marriott)

PaketKamardenganSarapan / Sahuruntuk 2 PaxhargamulaidariRp 910,000++

Paket Combo (Kamar, Sarapan / Sahur ,&BukaPuasauntuk 2 Pax) hargamulaidari Rp1,158,000 ++

Syarat dan Ketentuan untuksemua promo

Berlaku bagi anggota Marriott Bonvoy & Club Marriott

Harris Fadillah

Assistant Digital & Marketing Communications Manager

Sheraton Bandung Hotel & Towers