Harga Cabai Di Kupang Tembus Rp110.000 Per Kilogram

HARGA cabai di pasar tradisional Kasih, Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terus melonjak. Pantauan di pasar tersebut Selasa (5/4) sore, harga cabai di pasar tersebut terpantau Rp110.000 per kilogram untuk cabai merah besar atau naik dari dua hari sebelumnya sebesar Rp77.500 per kilogram.

"Harga cabaik naik dari petani. Kami beli dengan harga Rp105.000 per kilogram dan jual dengan harga Rp110.000 per kilogram," kata Yanto Nesimnasi, pedagang cabai di pasar tersebut.

Dia mengatakan, penaikan harga cabai membuat permintaan menurun. Dalam sehari hanya terjual belasan kilogram, berbeda sebelum penaikan bisa terjual sampai 20an kilogram.

Namun, konsumen bisa membeli cabai dalam ukuran wadah kecil yang dijual seharga Rp10.000. "Untuk kebutuhan rumah tangga, memilih cabai dalam ukuran mok sudah cukup," ujarnya. Sedangkan untuk kebutuhan rumah makan atau warung, membeli cabai dalam ukuran kilogram.

Selain cabai merah besar, cabai merah biasa dan cabai merah keriting juga naik harga. Cabai merah biasa naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram, dan cabai mereah keriting dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram.

Menurut Yanto, pasokan cabai saat ini berasal dari petani di Kabupaten Belu, sedangkan pasokan dari petani dari kabupaten lainnya berkurang, bahkan terhenti. Kondisi tersebut yang membuat harga cabai naik.

Pedagang lainnya, Diana menuturkan harga cabai naik karena banyak petani sudah beralih menanam padi. "Ada juga petani yang khawatir gagal panen sehingga memilih tidak menanam cabai," ujarnya.

Dia mencontohkan, petani di persawahan Oepoi, Kota Kupang yang dulunya menanam cabai, sekarang beralih menanam padi. "Tahun lalu badai membuat petani gagal panen," tambahya.

Selain cabai, tidak terlihat penaikan harga bahan kebutuhan pokok, kecuali harga minyak goreng. Harga daging sapi dijual Rp100.000 per kilogram dan daging ayam Rp25.000 per kilogram. Untuk ayam pedaging dijual antara Rp60.000 sampai Rp65.000 per ekor. (OL-15)