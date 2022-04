Bali Kembali Menggeliat, Marriott Buka Aloft Hotel di Kawasan Kuta 

BALI yang kembali menggeliat ikut menarik investor untuk berinvestasi. Salah satunya Marriott Bonvoy yang membuka Aloft Hotel di kawasan Kuta, Denpasar. Ini menjadi Hotel Aloft kedua di Pulau Dewata.

Menargetkan wisatawan beroritenasi teknologi (tech-savvy) dan para pecinta musik, Aloft Hotel menghadirkan 175 kamar dengan identitas yang kuat dan bergaya, serta area makan (dining) yang menarik dengan deretan musik dan acara hiburan musik hidup yang menarik.

"Kami sangat antusias untuk menghadirkan hotel Aloft kedua di Bali. Dengan dibukanya kembali penerbangan internasional, kami siap menyambut wisatawan manca negara ke salah satu tujuan rekreasi paling populer di kawasan ini," kata Ramesh Jackson, Wakil Presiden Marriott International Indonesia dalam keterangannya.

Pembukaan Aloft Bali Kuta menandai properti ke-25 Marriott International di Bali untuk terus memperkuat komitmen pertumbuhan kami di Indonesia dengan beragam portfolio kami yang menjawab beragam kebutuhan wisatawan di tujuan destinasi yang populer ini.



Berjarak hanya 15 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai, hotel ini menawarkan akses langsung ke Beachwalk, kompleks lifestyle terbesar di Bali, pilihan ke berbagai akses hiburan, dan pusat kuliner di area Kuta yang ramai. Tempat-tempat populer lainnya yang berlokasi di sekitar hotel meliputi Pantai Kuta yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang Instagramable, wahana permainan air Bali, Pasar Seni Kuta, Bali Swing, dan banyak lagi.

Dirancang untuk tamu yang ingin mengekspresikan diri, Aloft Bali Kuta memiliki filosofi "It is Different by Design", yang menggabungkan semangat modern dengan budaya lokal.

Konsep desain Aloft Bali dipengaruhi oleh semangat enerjik dari pantai Kuta, keseruan menikmati musik di Aloft, dan kawasan Beachwalk yang selalu hidup.

Setibanya di Aloft Bali Kuta, para tamu akan langsung tenggelam dalam irama musik yang funky dan disuguhkan oleh tampilan lampu langit-langit berwarna-warni. Area bagian penerima tamu memiliki meja Aloha dengan kepala dan ekor hiu yang berukuran seperti aslinya, menjadikan area tersebut sangat ikonik dan Instagrammable. Desain yang terinspirasi dengan nuansa laut terus berlanjut hingga sepanjang koridor hotel dan kamar tamu.

Hotel itu memiliki 175 kamar tamu yang stylish dengan desain khas Aloft Bali Kuta dan layout menyerupai loft yang inovatif. Seluruh kamar dilengkapi dengan tempat tidur yang menarik, area tempat duduk, balkon pribadi, dan kamar mandi modern lengkap dengan bilik rainfall shower dan area meja rias yang luas. Setiap kamar dilengkapi dengan akses Wi-Fi yang cepat dan gratis, TV LCD 55 inci, speaker Bluetooth, dan kunci kamar yang dapat diakses melalui ponsel sehingga para tamu dapat pergi tanpa kunci dan menggunakan ponsel mereka untuk mengunci atau membuka kamar.

Desain lobi Aloft Bali Kuta sangat trendi dan modern, dengan sentuhan inspirasi dari laut. Bersebelahan dengan lounge Re:mix yang luas, para tamu dapat bersantai, berinteraksi, dan bermain biliar atau berbagai permainan interaktif menyenangkan lainnya.

Aloft Bali Kuta memiliki berbagai pilihan makanan untuk memuaskan keinginan para tamu hotel.

Depot by ALOFT, restoran hotel yang buka sepanjang hari, menawarkan menu sarapan prasmanan dari berbagai negara, menu makan siang dan makan malam à la carte dengan presentasi unik yang menampilkan rasa yang khas dari hidangan PanAsia dan Barat.

Bar WXYZ® Aloft Bali Kuta menyajikan koktail yang dibuat spesial serta makanan ringan untuk dinikmati para tamu sambil menikmati musik live dari program musik Live @ Aloft Hotels, yang dimeriahkan oleh artis lokal pendatang baru dalam suasana sosial yang hidup.

Tepat di sebelah Bar WXYZ®, Re:fuel by Aloft dihadirkan untuk memberikan pilihan makanan ringan dan minuman grab-and-go sepanjang hari, selama 24 jam.

Para tamu hotel juga dapat menikmati akses ke fasilitas tambahan seperti pusat kebugaran 24 jam Re:charge dan Splash Pool untuk bersantai di kolam renang dengan dikelilingi oleh lanskap tropis dan sinar matahari Bali yang hangat.



Hotel ini juga menawarkan tiga ruang pertemuan Tactic dengan area pra-fungsi khusus yang dapat menampung hingga 14 tamu. Setiap kamar menampilkan desain yang inovatif dengan karpet berwarna cerah dan fasilitas berteknologi canggih, termasuk pencahayaan alami yang ramah lingkungan, layar built-in, dan proyektor.

"Di Aloft Bali Kuta, kami menawarkan gaya hidup baru tepat di tengah kawasan Kuta yang pasti akan menjadi tempat yang paling diminati di area tersebut. Kuta yang terkenal dengan pantainya, pemandangan matahari terbenam yang memukau, suasana kota yang hidup, dan budaya Bali yang hangat, merupakan tempat yang ideal untuk para wisatawan. Kami sangat senang menyambut anggota dan tamu kami untuk merasakan pengalaman yang tiada duanya di Aloft Bali Kuta," ujar Marie Browne, General Manager Aloft Bali Kuta. (RO/OL-7)