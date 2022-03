Harga Minyak Goreng tidak Kunjung Turun, Komoditas Lain Naik

HARGA minyak goreng curah di pasaran tak kunjung turun. Menjelang Ramadan, harga komoditas lain juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan pantauan di Pasar Pagi, Kota Cirebon, Jawa Barat, harga minyak goreng curah saat ini masih bertahan di angka Rp20 ribu per kilogram. Seorang pedagang di pasar tersebut, Zaenal, Kamis (31/3) menjelaskan bahwa harga minyak goreng tak kunjung turun.

"Saya juga tidak tahu kenapa harga minyak goreng tidak turun-turun," tuturnya. Semua pedagang di pasar tersebut, menurut Zaenal, menjual minyak goreng curah dengan harga yang sama.

"Pasokannya padahal lancar tetapi harga tak kunjung turun," tuturnya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan saat ini dijual seharga Rp25 ribu per liter.

Selain harga minyak goreng curah yang tak kunjung turun, harga komoditas lain menjelang Ramadan juga sudah mulai mengalami kenaikan. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada ayam potong yang saat ini harganya sudah mencapai Rp37 ribu per kilogram.

"Sepekan ini harga ayam potong terus naik," tutur Sutrisno, seorang pedagang ayam potong di pasar tersebut. Kenaikan harga ayam potong, menurut Sutrisno, sudah terjadi sejak dari pemasoknya, sehingga ia pun harus menaikkan harga ayam yang dijualnya. "Namun peminat tidak menurun," tuturnya.

Sedangkan untuk daging sapi, saat ini harganya masih normal, yaitu Rp130 ribu per kilogram. Untuk jenis cabai saat ini juga sudah mengalami kenaikan. Cabai merah, misalnya, dari sebelumnya dijual seharga Rp35 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram.

Baca juga: Angka Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan Meningkat

Sedangkan cabai rawit setan kini dijual seharga Rp70 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp60 ribu per kilogram. Cabai rawit hijau dijual seharga Rp35 hingga Rp40 ribu per kilogram. (OL-14)