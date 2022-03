Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok Melonjak di Tanah Datar

LONJAKAN harga kebutuhan pokok mulai terasa di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar menjelang bulan Ramadan. Hal ini membuat para ibu-ibu dan pedagang kebingungan karena kenaikannya serentak .

Di Pasar Batusangkar pedagang sembako mengatakan bahwa hampir semua sembako harganya naik. Terutama minyak goreng, cabe dan bawang. Begitupun dengan harga lauk pauk.

Menurut penuturan Nelvi yang sudah berjualan selama 20 tahun di Pasar Jati Batusangkar, kenaikan harga sembako yang sangat drastis yaitu sayur yang mulanya Rp5000 per kg, kini naik dengan harganya Rp9000. Bawang yang mulanya Rp24.000 per kg, naik menjadi Rp28.000 per kg. Tak hanya itu banyak sembako lainnya yang juga naik harga. Berbeda dengan sayur dan bawang, harga cabe justru turun dari Rp54.000 per kg, menjadi Rp48.000 per kg.

"Pembeli cukup sepi, tapi karena mempunyai pembeli langganan jadi sedikit membantu," ujar Nelvi, Rabu (30/3).

Tak hanya sembako, harga bahan lauk pauk juga naik. Seperti ikan yang kini sudah berharga Rp40.000 per kg.

"Harga ikan ini sudah naik dari dua bulan yang lalu. Dulu kan Rp35.000 per kg, sekarang Rp40.000 per kg. Tapi tetap ramai yang membeli," tutur Wesi, salah satu penjual ikan.

Ayam yang amat sangat digemari juga ikut naik harga perkilonya. Menurut survei yang dilakukan, kenaikan harga ini sudah terjadi dari seminggu belakangan.

"Harga ayam gak menentu, kadang satu kilonya Rp20.000, kadang ada Rp23.000. Tergantung kondisinya aja," ujar Anto, penjual ayam potong.

Para pembeli mengeluhkan sembako yang naik, namun lebih kepada minyak goreng yang susah didapatkan.

"Kalau semuanya mahal kami ibu-ibu kebingungan mau masak apa kan. Tapi lebih mendingan ketika mahal tapi barangnya ada, ini minyak goreng susah sekali dicari. Sudahlah mahal, susah juga dicari," keluh Ratna, ibu rumah tangga yang membeli sembako di pasar. (OL-13)

