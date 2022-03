Semarak Ramadan di El Hotel Royale Bandung

MENYAMBUT Bulan Suci Ramadan yang jatuh pada 2 April 2022, éL Hotel Royale Bandung menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari Treasure of Ramadhan, Kampung Ramadhan, Halalbihalal Package hingga Eid Buffet+ Room Package.

Menurut Iyok Supriatna, General Manager El Hotel Royale Bandung, mengatakan, éL Hotel Royale Bandung menawarkan berbagai promo menarik untuk memastikan para tamu hotel dapat menikmati pengalaman Bulan Suci Ramadan secara maksimal. Rangkaiannya dimulai dengan promo Treasure of Ramadhan yang menawarkan paket kamar lengkap dengan harga terjangkau yang cocok untuk semua kalangan.

Dalam promo Treasure of Ramadan, para tamu dapat menikmati pengalaman menginap di kamar Lembong Deluxe lengkap dengan paket sahur atau sarapan, takjil serta buffet buka puasa all you can eat hanya dengan harga mulai dari Rp598,500 net/kamar/malam.

Sementara untuk paket Buka Puasa, éL Hotel Royale Bandung menyediakan promo Kampung Ramadan yang menawarkan konsep pengalaman berbuka puasa unik untuk dinikmati para tamu. Kampung Ramadan memberikan kesempatan kepada masyarakat kota Bandung untuk dapat menikmati sajian kuliner lokal yang berkualitas lengkap dengan suasana kampung yang sering dirindukan oleh banyak orang di Jantung kota Bandung.

“Berbuka puasa tidak akan lengkap tanpa berbagai macam takjil yang selalu dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam Kampung Ramadhan, éL Hotel Royal Bandung menyiapkan berbagai pilihan makanan pembuka yang manis seperti kurma, es cendol, es timun suri, es campur, es jeruk kelapa, es buah," tambah Chef Eri, Executive Chef éL Hotel Royale Bandung.

Tak hanya itu, tim chef juga menyediakan aneka makanan ringan gorengan seperti bala-bala, gehu, lumpia dan pisang goreng juga akan melengkapi malam berbuka puasa para tamu.

Di Area Sundanese Corner, terdapat makanan khas Sunda yaitu macam-macam olahan jeroan, karedok, urab, cobek, pencok kacang panjang, dan Lotek yang disiapkan khusus oleh Akang & Teteh asli Bandung,

Nasi ala Kampung Ramadhan seperti nasi timbel, nasi tutug oncom, nasi kuning, nasi uduk dan nasi bakar. Selain itu, masih ada Western Corner dan Midle East Corner yang tetap menjadi menu favorit buka puasa di éL Hotel Royale Bandung.

Buka puasa di Kampung Ramadan tersedia sepanjang bulan Ramadan, pada 2-30 April 2022 di Pakuan Café éL Hotel Royale Bandung, pukul 18:00-21:00 WIB.

Paket buka puasa ini seharga Rp180.000,-nett/orang dewasa dan Rp125.000 nett/Anak .

Dapatkan pula promo Early Bird untuk kedatangan di minggu pertama (2-7 April 2022) dengan harga Rp150.000 nett/orang dewasa dan Rp100.000 nett/Anak .

Tak hanya itu, éL Hotel Royale Bandung juga membuat paket untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri yaitu paket Halalbihalal yang menawarkan buffet all you can eat lengkap dengan sajian kuliner khas Idul Fitri hanya dengan harga Rp180.000 net/pax.

Juga disediakan promo Eid Buffet + Room Package yang menawarkan pengalaman menginap di kamar dengan tipe Lembong Deluxe lengkap dengan sajian buffet khas Idul Fitri dengan harga mulai dari Rp1.050.000 net/malam/kamar.

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai promo sepanjang Ramadan ini, bisa langsung hubungi 022-4232286 atau Whatsapp +62 813-2091-6688 dan Follow @elhotelroyalebandung. (N-2)