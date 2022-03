Bupati Tapanuli Utara Sambut Kunker Wali Kota Yogyakarta

BUPATI Tapanuli Utara Nikson Nababan mengapresiasi cita-cita Wali Kota Yogyakarta untuk membuat Kampung Tapanuli di Kota Yogyakarta.

BUPATI Tapanuli Utara Nikson Nababan menyambut kedatangan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Sayuti bersama rombongan dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) di kawasan Danau Toba, Selasa (22/3/2022). Rencananya, Kunker dilakukan selama tiga hari hingga 25 Februari 2022 dengan rute Tapanuli Utara, Samosir, dan Toba.

Bupati Tapanuli Utara didampingi oleh Forkopimda dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menyambut hangat dengan menjamu makan malam Wali Kota Yogyakarta dan rombongan di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati setempat.

Pada kesempatan tersebut Bupati Nikson Nababan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wali Kota Yogyakarta bersama rombongan di Kabupaten Tapanuli Utara. Nikson Nababan bernostalgia, pengalamannya kuliah di Yogyakarta, di mana selama di Yogyakarta dirinya mendapat banyak pelajaran hidup yang turut membentuk beliau menjadi pimpinan daerah seperti saat ini, sembari menyampaikan kondisi wilayah Kabupaten Tapanuli Utara secara keseluruhan, baik dibidang infrastruktur, pertanian dan pariwisata.

''Saya sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari Yogyakarta. Atas dukungan keluarga, saya disarankan kuliah di Yogyakarta kerena merupakan Kota Pendidikan, mau Swasta atau Negeri semuanya berkualitas. Selain Pendidikan yang sangat maju, Pariwisata di Yogyakarta juga sangat maju dan termasuk tujuan wisata favorit bagi kebanyakan orang sampai saat ini,'' ujarnya.

''Terinspirasi dari Yogyakarta yang berkembang dari Kota Pendidikan menjadikan wisatanya sangat maju, adalah salah satu insprirasi saya bagaimana Universitas Negeri Umum Tapanuli Raya bisa berdiri di Tapanuli Utara, SDM bisa maju, dan Pariwisata pun bisa berkembang karena triggernya dari sektor Pendidikan. Bagaimana dari Seluruh Indonesia bahkan Dunia datang ke Tapanuli Raya untuk Kuliah/sekolah. Kalau Yogyakarta adalah miniatur Indonesia, dengan berdirinya Universitas Negeri, Tapanuli Utara akan menjadi miniatur Pancasila. Kami mohon dukungan doa dari Pak Wali Kota Yogyakarta Agar harapan kami ini segera terealisasi,'' katanya.

''Saya apresiasi membuat Kampung Tapanuli. Nama Tapanuli mencakup semua Suku Batak, baik itu Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Mandailing. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bertemu Kembali di Yogyakarta dan bisa membuat event 'Semalam di Danau Toba' dengan gondang Batak dan penyanyi Batak kita hadirkan. Saya yakin cita-cita Bapak membuat Kampung Tapanuli, seluruh masyarakat Tapanuli akan mendoakan dan mendukung Bapak,'' kata Nikson Nababan.

Haryadi Sayuti, Wali Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah bersedia menerima kedatangan rombongannya.



Bupati Haryadi Sayuti, menjelaskan kunjungannya ke Danau Toba, bukan cuman sekedar berenang tetapi ingin menikmati salah satu DTWP (Daerah Tujuan Wisata Prioritas). Danau Toba adalah Kawasan prioritas, ini sangat luar biasa. Karena di Indonesia tidak banyak yang disebut sebagai Kawasan Wisata Prioritas. ''Itulah sebabnya kami bersama rombongan datang untuk sharing, kota Pariwisata tumbuh dan berkembang dengan 3 Suportif utama yaitu What To See (apa yang dilihat) jelas yang dilihat adalah Danau Toba, What to eat and drink (apa yang bisa dimakan dan diminum) dan What to buy (apa yang bisa di beli).'

''Kami siap berkolaborasi dengan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penyangga utama Kawasan Danau Toba. Biarkan orang Jawa menjadi pengagum Danau Toba. Kita akan buat suvenir-suvenir yang indah yang bisa dijual dikawasan Danau Toba dari Yogyakarta dengan tetap bersentuhan dengan budaya Batak. Selain Kerja sama Pariwisata, kami juga siap Kerjasama dalam bidang Pendidikan, yaitu sekolah, kami akan programkan pertukaran siswa, mereka belajar di Tapanuli Utara,'' kata Haryadi.

''Modal tiket saja, mereka ditanggung penginapannya, biaya sekolah seperti biasa begitu juga sebaliknya, siswa dari Tapanuli Utara sekolah ke Yogya dengan modal tiket saja kami tanggung tempat tinggal dan sekolahnya, dengan waktu maksimal 1 bulan,'' ujar Wali Kota Yogyakarta.

Pada akhir sambutannya, Wali Kota Yogyakarta mengharapkan doa restu Nikson Nababan agar Kampung Tapanuli terwujud di Kota Yogyakarta. (JH/OL-10)