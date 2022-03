Jadi Provinsi Pertama Launching Internalisasi ASN BerAKHLAK, Gorontalo Dapat Apresiasi

PRESTASI membanggakan dicapai Gorontalo. Mereka tercatat menjadi provinsi pertama yang merespon arahan Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan internalisasi penerapan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Negeri.

Gorontalo pun mendapat penghargaan dalam acara yang digelar pada Kamis (17/3) lalu secara hybrid di Hotel Aston Gorontalo. Pada kesempatan itu berlangsung dua kegiatan besar yakni Workshop Penguatan Transformasi Budaya Kerja BerAKHLAK serta Pengukuhan Pengurus Komwil Forsesdasi (Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia) di Provinsi Gorontalo Periode 2021-2024.

Acara bertema 'Melalui Forsesdasi Kita Tingkatkan Peran dan Fungsi Sekretaris Daerah Terhadap Implementasi Reformasi Birokrasi' itu dihadiri Rusli Habibie (Gubernur Gorontalo), Idris Rahim (Wakil Gubernur Gorontalo), Bupati Walikota Gorontalo, Ketua dan Anggota DPRD Gorontalo, Pejabat Eselon 2 Gorontalo, Kepala Bagian Organisasi Gorontalo, Camat dan Lurah Gorontalo beserta jajaran petinggi lainnya, dan para ASN di Gorontalo.

Hadir pula beberapa narasumber yaitu Suhajar Diantoro (Sekjen Kemendagri), pakar pembangunan karakter Ary Ginanjar Agustian yang merupakan founder ESQ Leadership Centre serta Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba

Pada sambutannya, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro melalui zoom Meeting mengapresiasi acara ini dan mengatakan bahwa digelarnya kegiatan ini juga sebagai langkah tindak lanjut Kemendagri terhadap arahan dari Presiden Jokowi terkait Core Values ASN yang baru yaitu BerAKHLAK (Akronim dari Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) serta diluncurkan juga 5 prioritas kerja 2019-2024.

Hal ini disambut baik oleh Mendagri, Tito Karnavian yang membuat surat edaran tentang Percepatan Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

"Seperti yang kita tahu, bapak Presiden sudah melaunching ASN BerAKHLAK, dan kita sudah hafal semua 5 program strategis beliau atau prioritas kerjanya. Dan dua di antaranya menyangkut tema kita hari ini yaitu pembangunan sumber daya manusia dan penyederhanaan birokrasi," jelas Suhajar.

Menyangkut pembangunan sumber daya manusia, Suhajar membagikan sebuah slide terkait total tranformation model, yang nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh pakar pembangunan karakter yakni Ary Ginanjar Agustian.

"Pak Ary Ginanjar akan menjelaskan lebih lanjut tentang Pak Presiden yang memiliki Misi, Visi, Target yang sangat kuat. Kita juga bisa lihat di gambar sebelah kiri saya atau Anda ada 5 Prioritas Kerja. Selama ini kita selalu membenahi yang itu. Sedangkan kita juga harus konsen ke sebelah kanan kita yaitu budaya kerjanya," papar Sekjen Kemendagri itu.

"Alhamdulillah sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen itu penting sekali. Lalu bagaimana caranya mentransformasikan pemerintahan yang ingin menjadi kelas dunia di 2025 atau yang disebut World Class Government," ujar Ary Ginanjar.

Untuk menjawabnya, iamenjelaskan hasil riset dari Peter F. Drucker. "Saya mempelajari yang diajarkan olehnya, yang boleh dibilang gurunya management dunia. Ternyata kuncinya adalah If We Talk About Management We Talk About Human Behavior and Human Institution."

"Artinya jika kita bicara management, kita bicara tentang manusianya. Maka benar itu dalam lagu Indonesia raya bangunlah jiwanya bangunlah badannya," lanjutnya.

Sementara itu Sekda Provinsi Gorontalo , Darda Daraba yang memberikan sambutannya sekaligus membuka acara mewakili Gubernur dan Wagub Gorontalo mengapresiasi kerja keras seluruh petinggi serta ASN di Gorontalo. Tak lupa, ia juga mengapresiasi acara ini yang menurutnya adalah kali pertama diadakan workshop untuk peningkatan ASN BerAKHLAK serta Pengukuhan Pengurus Forsesdasi secara bersamaan.

"Atas nama Gubernur dan Wagub Gorontalo, serta saya mengapresiasi penuh acara hari ini. Tema kali ini juga baru terjadi sekarang, yaitu untuk peningkatan ASN BerAKHLAK yang bersejarah ini. Karena disaksikan langsung dari Sabang hingga Merauke. InsyaAllah ini dimulai dari Provinsi Gorontalo dulu," tuturnya. (RO/A-1)