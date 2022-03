Jelang MotoGP, NTB Gelar Beragam Acara

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten menghadirkan sejumlah event menyongsong penyelenggaraan MotoGP pada 18-20 Maret. Event yang dihadirkan sangat beragam dari pesta rakyat, pertarungan presean, pentas seni pelajar, hingga pentas musik yang dihadiri berbagai musisi nasional dan lokal. Semua acara tersebut dapat disaksikan secara gratis.

"Agar para penonton motoGP tidak hanya merasakan keindahan sirkuit dan menonton motoGP. Tetapi juga bisa menikmati suguhan event pendukung lainnya di berbagai kluster," kata Kepala Dinas Kominfotik NTB Najamudin Amy di Mataram, Selasa (15/3).

Melalui Dinas Pariwisata NTB, Pemprov menghadirkan event di antaranya Road to MotoGP Festival yang menghadirkan Pentas Seni Pelajar Se-Kota Mataram 18-20 Maret di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center. Pentas Musik Beach Park 18-20 Maret dengan penampilan spesial just a minutes, Billy the kid, old rice, Mandalika Etnik, Group, Sulis Lida, TNT, The joker dan La Hila.

Selain itu, ada juga Pentas Musik di Pasar Seni Senggigi 19-20 Maret yang menampilkan Intuisi, Yuga Anggana, Pamela Pagaini, Seseguh, Yellow Jacket, Pipit & Maiqkane, Ary Juliyant dan Tom Stone. Serta Pentas Musik di Sirkuit Mandalika 19-20 Maret yang menampilkan Gili T Band, Brownstone, Moon Chance, Smooth, Melon Head, Bedah, Percisz, Good people, The Brother. Untuk Closing Ceremony di Sirkuit Mandalika akan diadakan pertunjukan tari kolosal.

Demikian halnya, Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar) pada Sabtu (12/3) menggelar Festival Gili Gede. Event bertemakan Road to Mandalika from Sekotong ini dibuka dengan lomba balap perahu. Festival juga dimeriahkan dengan aneka gelaran musik dan tari.

Baca juga: Mari Nonton MotoGP, Masih Ada Ribuan Kamar Hingga Area Berkemah Tersedia!

Kepala Dinas Pariwisata Lobar H.M. Fajar Taufik mengatakan selain sebagai euforia menyambut gelaran MotoGP, event ini juga dimaksudkan jadi ajang memperkenalkan Gili Gede kepada dunia. Gili Gede dan Sekotong secara umum sudah sangat siap menyambut wisatawan.

"Lewat event ini, kita juga ingin memperkenalkan kepada dunia bahwa Gili Gede yang ada di Sekotong ini ada akomodasi lengkap yang layak dan siap untuk disinggahi wisatawan mancanegara maupun nusantara," ujar Taufik.

Selain itu, Badan Riset, dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB berkolaborasi dengan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) menggelar NTB Inovasi Teknologi (InovTek) Expo. Acara ini diselenggarakan di halaman kantor BRIDA NTB pada 18-20 Maret.

"Ada Pameran IPTEK dan UMKM, Seminar BRIN, hingga hiburan rakyat dan pasar murah (Bazar)," ucap Kepala BRIDA NTB H Wirawan Ahmad di Mataram.

Dikatakan Wirawan, event tersebut menjadi ajang untuk memperluas akses produk teknologi, inovasi dan produk unggulan daerah. Pameran InovTek menampilkan produk-produk teknologi, permesinan, motor listrik, fashion, produk makanan dan minuman, serta jasa perbankan, dan peluang investasi daerah dari berbagai sektor unggulan.

"Kita juga sudah siapkan 1.000 camping ground bagi para penonton MotoGP. Baik backpacker, komunitas motor dan mobil serta para pengunjung MotoGP," tuturnya.

Wirawan berharap dengan event ini dapat memberikan alternatif destinasi wisata bagi para pengunjung MotoGP. Sehingga dapat mengenalkan NTB tidak hanya dengan suguhan keindahan alam serta budaya, melainkan sebagai daerah yang maju dalam bidang teknologi dan inovasi.(OL-5)