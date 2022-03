Jelang Ramadan, Harga Daging Sapi dan Telur Ayam di Cianjur Merangkak Naik

HARGA beragam komoditas di sejumlah pasar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus merangkak. Beberapa di antaranya seperti daging sapi, daging ayam, serta telur ayam.

Saat ini harga daging sapi lokal di kisaran Rp130 ribu per kilogram, sedangkan daging sapi impor di kisaran Rp90 ribu-Rp100 ribu per kilogram. Sementara harga daging ayam rata-rata di kisaran Rp34 ribu-Rp35 ribu per kilogram. Sedangkan telur ayam kisaran Rp24 ribu-25 ribu per kilogram.

"Harga daging sapi, daging ayam, dan telur ayam terpantau mulai naik," kata Sekretaris Asosiasi Pedagang Daging Domba, Ayam, dan Sapi (APDDAS) Kabupaten Cianjur, Rudi Lazuardi, Selasa (8/3).

Rudi menuturkan naiknya harga daging sapi kemungkinan karena stoknya mulai terbatas. Di sisi lain, pasokan daging sapi impor informasinya belum terdistribusikan. "Akibatnya, sekarang harga jadi naik," ucapnya.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindagin) Kabupaten Cianjur, Agus Mulyana, menyebutkan sejak beberapa waktu terakhir harga daging sapi rata-rata di kisaran Rp130 ribu per kilogram. Agus mengaku terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur. "Kami juga terus memantau perkembangan harga dan stoknya di pasar," kata Agus.

Selain daging sapi, sebut Agus, komoditas yang saat ini harganya terpantau naik yakni telur ayam. Semula harganya di kisaran Rp24 ribu, sekarang naik jadi Rp25 ribu. "Menjelang bulan Puasa, kemungkinan bisa saja harganya terus baik karena tingginya permintaan," pungkas Agus. (OL-15)