Pedagang Enggan Jual Cabai ke Luar Malang

PEDAGANG cabai di pasar Mantung, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, enggan menjual cabai di luar Malang. Pasalnya, stok cabai terbatas kendati harga terbaru mulai turun Rp7 ribu per kg.

"Kami tidak menjual cabai ke luar Malang karena langsung habis terserap konsumen lokal," kata pedagang cabai Muhatadi, Selasa (8/3).

Ia menjelaskan banyak permintaan dari luar daerah, tapi ia tidak bisa memenuhi. Sebab, pedagang memperkirakan stok panen cabai hanya sampai awal Ramadan. Kini, pedagang memantau panen di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dau sudah habis. Panen di sejumlah kecamatan pun hasilnya kurang optimal. Karena itu, pedagang memutuskan menjual cabai di lokal Malang dan memenuhi permintaan perusahaan.

"Baru-baru ini saya mengirim cabai untuk Indofood 4,8 ton," terangnya.

Pantauan harga cabai tingkat grosir di Subterminal Agribisnis (STA) Mantung semula Rp55.000 per kg, kini Rp48.000 per kg. Meski harga cabai menurun Rp7.000 per kg, namun stok cabai tidak banyak sehingga berpotensi melonjak lagi.

Sementara itu, staf Bagian Informasi Harga STA Mantung, Kabupaten Malang Syaiful Afandhi menyatakan harga cabai merah besar Rp35.000 per kg, cabai rawit Rp48.000 per kg, cabai rawit hijau Rp19.000 dan cabai keriting Rp33.000.

"Pasokan cabai yang dijual di Mantung sekitar 2 ton per hari," kata Syaiful.(OL-5)