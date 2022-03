Mari Sambangi 10 Festival Terbaik 2022, Rayakan Seni, Kuliner Hingga Meditasi   

Yuk tandai kalender 2022 untuk menyambangi sepuluh event terbaik yang tergabung dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022. Agenda aneka festival itu diluncurkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Jakarta, Selasa (1/3).

KEN terdiri atas 110 festival yang diselenggarakan sepanjang tahun di 95 kabupaten/kota, 34 provinsi, setelah melalui proses kurasi dari total 395 festival yang diusulkan. KEN 2022 terdiri atas 10 festival terbaik serta 100 kegiatan lainnya yang tak kalah serunya. Aneka festival itu merayakan kekayaaan Indonesia di bidang budaya, alam, kuliner hingga bertema kegiatan olahraga.

"Saat ini event sudah menggeliat, sehingga selain diselenggarakan online, juga akan diadakan kegiatan hibrid secara offline," ujar Sandiaga.

Yuk catat 10 festival terbaik dalam KEN 2022 yang terdiri atas Aceh Culinary Festival, Jakarta Dessert Week, Indonesia Contemporary Art and Design, Keuken , Festival Payung Indonesia, Sumonar, Ngayogjazz, East Java Fashion Harmony, Bali Spirit Festival serta F8 Makassar.

Aceh Culinary Festival 2022

Diselenggrakan di Banda Aceh, Aceh, selain menyajikan sedapnya masakan Aceh serta pertunjukkan budaya Gayo, pada 2022 juga akan dilengkapi paket perjalanan ke destinasi kuliner di penjuru Aceh.

Jakarta Dessert Week

Bertempat di Jakarta, festival ini menyajikan makanan-makanan yang enak, termasuk dari para pelaku usaha yang berbasis daring, karena tak memiliki restoran. Maka, selain merayakan kreatifitas mengolah makanan, festival ini akan menampilan ketangguhan para UKM di Ibu Kota.

Indonesia Contemporary Art and Design

Berlokasi di Jakarta, kegiatan ini berupaya mendekatkan seni dan desain kepada masyarakat. Tujuannya, masyarakat bisa merespons karya-karya seni dan desain.

Keuken

Diselenggarakan di Bandung, Jawa barat, festival yang mengambil nama dari Bahasa Belanda yang berarti dapur ini menyajikan kreativitas para anak muda untuk memindahkan dapur ke jalan dan membuat pesta kuliner di jalanan Bandung.

Festival Payung Indonesia

Berlokasi di Surakarta, acara tahunan ini menyajikan kreatifitas berbentuk payung dan kriya lainnya yang terdiri atas kegiatan pameran, pertunjukkan hingga kelas pelatiuan.

Sumonar

Diselenggarakan di Yogyakarta, festival ini berupa pertunjukan cahaya yang diproyeksikan pada bidang-bidang nyata maupun rekaan. Karya seni bermedium cahaya diharapkan mendekatkan masyarakat dengan ide dan perspektif berbeda.

Ngayogjazz

Berlokasi di Yogyakarta, festival ini mengusung konsep lokasi pagelaran di desa-desa, melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan sebagai momentum menggelar jualan dalam sebuah pasar kaget atau tiban bernama Pasar Jazz.

East Java Fashion Harmony

Berlangsung di Jawa Timur, festival ini mengangkat kekayaan batik dan tenun, yang kegiatan utamanya adalah pagelaran fesyen.

Bali Spirit Festival

Berlokasi di Bali, festival ini merupakan pesta para pencita yoga, tari, musik dan pencari di spiritualitas dari berbagai penjuru dunia ini. Festival terdiri atas pelatihan, pertunjukkan seni, meditasi bersama, kelas kesehatan dan nutrisi, pengembangan kepribadian, ayurveda, hingga astrologi Weda.

Eight Festifal (F8)

Pesta rakyat ini diselengarakan di Makassar, menampilkan delapan bidang seni yang semua berawal dengan huruf F, yaitu Fashion, Food, Fiction Writers and Fonts, Fine Art, Folks, Fusion Music, Flora and Fauna, dan Film. (X-16)