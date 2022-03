Cimahi Dapat Pasokan 5.802 Kg Minyak Goreng Curah Dari Kemendag

SEBANYAK 5.802 kilogram minyak goreng curah akan didistribusikan di tiga pasar tradisional di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pasokan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu rencananya bakal didistribusikan pada pekan ini kepada setiap pedagang di pasar tradisional.

"Kita mendapat jatah 5.802 kilogram minyak yang disebar bagi pedagang Pasar Cimindi, Pasar Atas Baru, dan Pasar Melong. Sudah kita bagi-bagi sesuai kebutuhan pedagang di tiga pasar tersebut," kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi, Dadan Darmawan, Selasa (1/3).

Penyaluran minyak goreng curah akan langsung menggunakan mobil tangki. "Pedagang membawa jerigen sendiri yang kondisinya sudah bersih untuk memudahkan pendistribusiannya. Setelah dihitung-hitung jumlah pedagang Pasar Cimindi ada 10 pedagang, Pasar Atas 16 pedagang dan Melong 6 pedagang," ungkapnya.

Harga pembelian minyak curah dari pihak distributor dipatok Rp 10.500 per kilogram. Sedangkan pedagang diimbau menjual kepada konsumen sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 11.500 per kilogram. "Pedagang tetap mendapat untung sebesar Rp 1.000 per kilogram," ujarnya.

Ia mengatakan pedagang sebaiknya tidak menjual minyak curah diatas harga yang ditentukan. Jika membandel maka akan diberikan sanksi tegas, ujarnya.

Dengan adanya pasokan minyak curah, Dadan mengharapkan bisa mengimbangi kebutuhan minyak goreng kemasan yang saat ini jumlahnya masih terbatas di pasaran. "Tentu akan ditindak tegas bila ditemukan pedagang yang menjual di atas harga yang ditetapkan," jelasnya. (OL-15)