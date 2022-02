Operasi Pasar Migor Belum Sentuh Masalah Kelangkaan Komoditas tersebut

OPERASI pasar minyak goreng (migor) di daerah di Jawa Tengah berlanjut, namun harga migor di tingkat pengecer di pasaran masih diatas harga eceran tertinggi (HET). Kepolisian Daerah (Polda) Jateng juga tidak menemukan adanya penimbunan.

Pemantauan mediaindonesia.com, Selasa (22/2) harga migor di berbagai pasar tradisional di daerah di pantura Jawa Tengah masih di atas HET. Para pedagang mengaku sulit mendapatkan migor sesuai ketetapan pemerintah satu harga, sehingga tidak dapat menjual dengan harga sesuai HET.

Harga migor curah di beberapa pasar tradisional dijual Rp12.500-Rp16.000 per liter di atas HET Rp11.500 per liter. Migor kemasan sederhana dijual Rp15.000-Rp17.000 per liter dan migor kemasan premium masih di atas Rp18.000 per liter. Padahal, operasi pasar telah dilakukan sejak beberapa hari ini.

"Saya membeli migor curah di Pasar Peterongan Semarang Rp11.500 per liter, sehingga saya jual kembali Rp12.500 per liter dengan mengambil untung Rp1.000 per liter. Untuk modal transportasi," kata Juariah,60, pedagang sembako di Pasar Waru Semarang.

Pembelian migor curah, ditambahkan Khayanah, 45, pedagang lain di Pasar Johar Darurat, juga dibatasi hanya dua jeriken sehingga banyak konsumen yang tidak dapat terlayani dan dijatah paling banyak dua liter per konsumen. "Minyak goreng sesuai HET ada tapi belum banyak dan merata," tambahnya.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindusterian dan Perdagangan, Jawa Tengah Mochamad Santosa mengatakan, tujuan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan mengatasi kelangkaan minyak goreng agar sesuai HET, sehingga operasi pasar masih akan dilanjutkan di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Kepala Subbid 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jateng Ajun Komisaris Besar Rosyid Hartanto mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya penimbunan oleh distributor. Namun, adanya pengoplosan migor di daerah Kudus yang berhasil dibongkar petugas dan dua orang ditetapkan tersangka.

"Jika warga menemukan adanya penimbunan minyak goreng laporkan ke kami, petugas akan lakukan pengusutan," ujarnya. (OL-13)

