Lamongan Anggarkan Rp5 Miliar untuk Beasiswa Bagi Warga Miskin

PEMKAB Lamongan, Jawa Timur menganggarkan Rp5,13 miliar dari APBD untuk beasiswa bagi masyarakat kurang mampu untuk terus mendapatkan pendidikan. Dana tersebut diperuntukkan bagi 4.877 beasiswa mulai dari SD hingga perguruan tinggi.

Hal itu disampaikan Bupati Yuhronur Efendi saat membuka kegiatan Campus Expo Fornasmala sebuah forum nasional mahasiswa Lamongan di GOR Lamongan, Minggu (6/2).

Menurut dia, untuk menghdirkan layanan pendidikan berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, Pemkab Lamongan telah melakukan Program Perintis yakni berupa pendidikan gratis bagi keluarga kurang sejahtera.

Upaya itu merupakan tindak lanjut program serupa pada tahun sebelumnya sebagai komitmen peningkatan kualitas pendidikan Lamongan. Yakni, dengan menyalurkan sekitar 4.877 beasiswa mulai dari SD hingga perguruan tinggi, dan mendorong pendidikan kesetaraan. Termasuk,n sekolah digital tangguh, juga mendorong peningkatan pendidikan Guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi.

Pemkab Lamongan telah menganggarkan dana sebesar Rp5,13 miliar di tahun 2022 sebagai beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk terus mendapatkan pendidikan hingga jenjang S1 maupun S2. "Kami terus mendorong dan berharap pemuda, para siswa, dan calon mahasiswa untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, khususnya untuk peningkatan kualitas SDM Lamongan. Untuk itu, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan pilih kampus yang terbaik menurut keinginan dan cita-cita," tambahnya.

Bupati juga mengapresiasi usaha yang telah dilakukan Fornasmala untuk membantu memberikan informasi dan pengetahuan kepada calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan secara rutin setiap tahunnya, tidak hanya kampus-kampus dalam negeri, yang di luar negeri juga dapat turut dilibatkan. Kita ada alumni dari Al-Azhar dan lainnya, artinya kita bisa dan harus memberikan pencerahan dan pengetahuan yang lebih luas terkait kampus-kampus yang baik kepada para calon mahasiswa yang ada di Lamongan," harap Bupati.

Di sisi lain, Ketua Pelaksana Campus Expo Fornasmala 2022 Ahmad Baihaqi Imron mengatakan, kegiatan bertema prepare yourself for better future self ini merupakan program kerja rutin Fornasmala. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada siswa yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

"Semoga kegiatan ini memberi dampak positif bagi teman-teman siswa di Lamongan dalam merencanakan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi," pungkasnya. (OL-15)