Dua Warga Jatim Menangi Grand Prize EraVersary 2021

ADA beragam cara yang biasa dilakukan produsen ataupun perusahaan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah memberikan hadiah atau doorprize. Seperti yang dilakukan PT Erajaya Swasembada, Tbk (Erajaya Group) yang secara resmi menyerahkan Grand Prize EraVersary 2021 berupa 1 unit mobil Hyundai Kona Electric kepada Dimas Erlangga, pemenang kategori B2C yang melakukan transaksi di Xiaomi Store Authorize Reseller Plasa Marina Surabaya.

Di saat yang sama telah pula dilakukan penyerahan Grand Prize 1 unit mobil Toyota Corolla Cross Hybrid kepada Subro Karim, pemenang kategori B2B yang melakukan transaksi dari TAM Portal Online. Penyerahan Grand Prize itu dilakukan di gerai Erafone Megastore, Tunjungan Plaza Surabaya oleh Andri Pranata selaku Chief Sales Officer Erajaya Digital dan Naldi Hendrawan selaku Head of Region 4 Erajaya Digital.

“Kehadiran EraVersary 2021 hadir bertepatan dengan perayaan ulang tahun perak Erajaya Group, dan karena pandemi rangkaian kegiatannya masih difokuskan di

online, walau tidak mengurangi kemeriahan dan kehebohan promonya. Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada pelanggan setia jaringan ritel Erajaya Group dan mitra bisnis kami yang telah mendampingi tumbuh kembang perusahaan kami selama 25 tahun ini, sehingga kami bisa menjadi retailer terdepan dan terpercaya

di mata konsumen," ujar Deputy CEO Erajaya Group, Joy Wahjudi.

"Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan bank-bank rekanan yang telah mendukung acara ini, dan selamat kepada kedua pemenang Hadiah Utama EraVersary 2021, yang kebetulan kedua-nya berasal dari provinsi Jawa Timur.”

Pada saat yang sama Dimas mengaku tidak menduga kalau akan mendapatkan 1 unit mobil Hyundai Kona dari program Eraversary. Ia senang dengan hadiah it. "Siapa sangka ketika saya membeli handphone Redmi 9A dari Xiaomi Store Authorize Reseller Plasa Marina, saya mendapatkan rezeki tambahan. Awalnya saya sempat tidak percaya, akan tetapi setelah saya telusuri lebih lanjut serta bantuan dari team Erajaya, saya akhirnya percaya. Terima kasih Erajaya Group dan selamat hari jadi ke-25! Semoga sukses selalu.”

Hal senada dikatakan Subro Karim, pemenang Grand Prize 1 unit mobil Toyota Corola Cross Hybrid. “Luar biasa senang mendapatkan Grand Prize Toyota Corolla Cross dari program Eraversary. Sebagai salah satu dealer, saya merasa bersyukur sekali selama ini menjadi partner setia dari TAM. Berbagai program yang menarik selalu di hadirkan oleh TAM kepada kami para dealer dengan jaminan orisinalitas produk. Terima kasih Erajaya, saya harapkan yang terbaik untuk Erajaya Group selalu, semoga semakin sukses dan tetap menjadi perusahaan ritel perangkat telekomunikasi nomor 1 di Indonesia.”

Pengundian dilakukan secara virtual pada 16 November tahun lalu di hadapan Notaris Ira Sudjono S.H., M.Kn. dan Amelia Jonathan S.H., M.Kn., perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan perwakilan dari Dinas Sosial, serta disaksikan secara online oleh principal, partner strategis dan media massa.

Total kupon undian yang terdaftar di tahun ini adalah lebih dari 402.000 kupon yang terdiri dari 86.000 kupon undian untuk kategori B2B dan 315.000 kupon undian dari kategori B2C. Event kali ini juga berhasil menambahkan hampir 300.000 member baru Eraclub. Daftar pemenang selengkapnya dapat dilihat di

tam.eraspace.com dan Eraversary.com.

Program EraVersary 2021 berlangsung selama 2,5 bulan, dari 16 Agustus hingga 31 Oktober 2021, dengan didukung oleh Samsung sebagai sponsor utama dan IT (Immersive Tech), OPPO, vivo, Xiaomi, dan XL Axiata sebagai co-sponsor. Merek-merek favorit lainya juga turut memberi dukungan, seperti: Apple, Garmin,

HUAWEI, realme, Nokia, Indosat Ooredoo, The Face Shop, Anker, Asus, iLuv, Infinix, Jabra, JBL, Kajsa, Merdis, Micropack, Microsoft, Otter, Sandisk, Smartfren, Tec Protec, Trade-in Plus. Selain itu program EraVersary 2021

juga didukung pula oleh bank-bank rekanan seperti: BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, Citibank, Digibank by DBS, HSBC dan Mandiri. (RO/A-1)