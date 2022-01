Harga Minyak Goreng di Palu Masih Mahal  

HARGA minyak goreng kemasan dan curah di Palu, Sulawesi Tengah, masih mahal. Warga berharap pemerintah bisa mengstabilkan harga.

Dari pantauan Media Indonesia di Pasar Tradisional Inpres Manonda Palu, harga minyak goreng kemasan saat ini bertahan di harga Rp20 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp15 ribu per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng curah dari harga Rp15 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp18 ribu per kilogram.

"Sudah ada dua pekan harga ini naik," aku salah satu pedagang minyak goreng Lilis Dahlia, Rabu (19/1).

Menurutnya, harga jual minyak goreng naik di pasaran karena stok yang kurang. Selain itu, harga pembelian pedagang di distributor juga sudah mahal.

"Kami kurang tahu juga kenapa bisa naik, yang pasti biar mahal dijual tetap laku juga," imbuh Lilis.

Meski harga jual minyak goreng mahal, namun antusias warga untuk membeli di pasar tetap tinggi.Pun demikian, warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga di pasaran.

"Harapannya mudah-mudahan harganya turun, kasian masyarakat kalau mahal seperti sekarang ini," tutup salah satu warga Palu, Nurmin H Muhlis ditemui terpisah. (TB/OL-10)