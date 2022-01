Harga Minyak Goreng di Kupang Naik Lagi

HARGA minyak goreng kemasan di Pasar Tradisional Kasih, Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami kenaikan.

Diana, penjual minyak goreng di pasar tersebut mengatakan minyak goreng kemasan yang sebelumnya dijual Rp40.000 per dua liter, kini naik menjadi Rp41.000 per dua liter. "Harga minyak goreng naik terus," ujarnya, Kamis (13/1).

Begitu pula minyak goreng kemasan Rp41.000 per dua liter naik menjadi Rp42.000 per dua liter. Harga tersebut tidak berbeda jauh dengan harga minyak goreng kemasan di swalayan yang dijual Rp42.090 per dua liter.m Sementara itu, harga minyak goreng kemasan satu liter masih dijual antara Rp21.000 dan Rp22.000.

Menurut Diana, lonjakan harga minyak goreng terjadi di distributor, bukan di pedagang eceran. Sebelum ada penaikan harga, tambahnya, distributor mengirim harga terbaru minyak goreng kepada pedagang. "Kami menerima kiriman harga minyak goreng terbaru, sehingga kami memastikan harga minyak goreng masih akan naik," ujarnya. (OL-15)