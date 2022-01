Harris Hotel Festival Citylink Bandung Siapkan Suguhan Istimewa di Malam Imlek

MENYAMBUT malam Tahun Baru Imlek, Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung menggulirkan sajian otentik Year of The Tiger Chinese New Year Package.

Di hotel yang berada di Jalan Peta No 241, Kota Bandung, itu, spesialis menu oriental Executive Chef Ansori akan memberikan sajian terbaiknya. Ia sudah berpengalaman mengolah beragam sajian khas Tiongkok di beberapa hotel berbintang, baik di Bandung maupun luar negeri.

"Chef Ansori termasuk salah satu yang selalu mempertahankan rasa otentik di setiap olahannya. Dengan bahan–bahan berkualitas terbaik, Tahun Baru Imlek merupakan salah satu ajang penampilan kuliner andalannya di setiap awal tahun," ujar Marketing & Branding Manager Harris Hotel Festival Citylink Bandung, Rikky Sugiarto, Rabu (12/1).

Salah satu menu pembuka khas Imlek, yang tidak boleh ketinggalan karena melambangkan doa–doa bagi kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan dan kemakmuran untuk sepanjang tahun ke depan, ialah Salmon Yu Sheng.

Anda dapat menemukannya pada paket makan malam Imlek Harris Festival Citylink.

Beragam menu spesial seperti Wok Fried Mushroom Rolled Wagyu Beef, Oven Baked Lobster in Mornay Garlic Butter Sauce, Roasted Peking Duck with Chinese Pancake maupun Luxury Prosperity Pot – Double Boiled Chicken and Sea Treasure Legend, maupun menu otentik lain siap memeriahkan perayaan malam tahun baru Imlek Anda.

Paket menu Imlek spesial ini dapat Anda nikmati secara privat bersama seluruh keluarga di Harris Festival Citylink Bandung pada malam Imlek yang bertepatan pada 31 Januari, atau melalui pemesanan ke rumah, dengan pemesanan minimal dua hari sebelumnya.

Mengirimkan bingkisan bagi keluarga maupun kerabat terkasih di Imlek pun kini juga lebih mudah dengan Special Peking Duck Hampers dari Harris Festival Citylink Bandung.

Untuk informasi dan pemesanan lebih lanjut dapat menghubungi Whatsapp Harris Café Festival Citylink di nomor 0811-229-199 atau bagian reservasi 022-6128-600. (N-2)