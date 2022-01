BKSDA Sumbar Rehabilitasi Harimau di Dharmasraya

BALAI Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mengirim seekor harimau sumatera yang tertangkap di Jorong Kayu, Pasak Timur Nagari Salareh Aie, Palembayan, Agam, 10 Januari 2022 lalu ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PRHSD) Arsari. Di PRHSD Arsari, harimau tersebut akan direhabilitasi.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau PRHSD di kawasan TKA, Dharmasraya, Rabu (12/1). Ia mengatakan, harimau berjenis kelamin betina yang diperkirakan berumur 3 tahun dan dinamai Puti Maua Agam itu, sudah berada di PRHSD untuk direhabilitasi sebelum dilepaskan kembali.

"Harimau sudah ada disini, di pusat konservasi. Nanti akan dilepasliarkan kembali setelah direhabilitasi," kata Audy.

Lebih lanjut Audy menyampaikan, adanya pusat konservasi dan rehabilitasi satwa, dalam hal ini Harimau Sumatera, menunjukkan masyarakat Sumbar adaptif terhadap harimau.

"Sumatera is the land of tiger. Meski terkadang terjadi konflik, masyarakat Sumbar bisa hidup berdampingan dengan harimau. Salah satu buktinya adalah dengan adanya pusat konservasi harimau sumatera ini,"

ujar Audy. (OL-15)