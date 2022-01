Harga Minyak Goreng di Kota Sukabumi Masih Tinggi

HARGA minyak goreng curah maupun kemasan di Kota Sukabumi, Jawa Barat, relatif masih cukup mahal. Namun begitu, saat ini harganya tidak mengalami kenaikan.

Data Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi, saat ini harga minyak goreng curah di kisaran Rp17.250 per liter atau Rp19 ribu per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan di kisaran Rp19.500 per liter.

"Kalau minyak goreng harganya memang masih cukup mahal. Namun beberapa hari ini harganya tidak naik," kata Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Strategis Diskopdagrin Kota Sukabumi, Muhammad Rifki, Minggu (9/1).

Pekan ini, kata Rifki, komoditas yang harganya terpantau naik yakni wortel. Semula Rp9 ribu, pekan ini naik jadi Rp10 ribu. Sementara untuk komoditas sayuran lain malahan cenderung turun yakni cabai merah besar lokal yang semula Rp38 ribu jadi Rp38 ribu per kilogram, cabai rawit merah semula Rp90 ribu jadi Rp60 ribu, dan cabai rawit hijau dari Rp60 ribu jadi Rp55 ribu per kilogram.

"Kalau komoditas lainnya belum ada perubahan harga. Cenderung masih stabil," tuturnya.

Harga beras Ciherang Cianjur 1 di kisaran Rp11.500 per kilogram, beras Ciherang Cianjur 2 di kisaran Rp10 ribu per kilogram, beras Ciherang Sukabumi kisaran Rp9.400 per kilogram, dan beras premium kualitas 1 di kisaran Rp12 ribu per kilogram. "Harga beras medium terendah Rp8 ribu per kilogram," jelasnya.

Sementara pada komoditas daging-dagingan, harga daging sapi di kisaran Rp120 ribu per kilogram dan daging ayam broiler di kisaran Rp39 ribu per kilogram. "Harga telur ayam masih stabil di kisaran Rp27 ribu per kilogram," pungkasnya. (OL-15)