Operasi Pasar Tidak Mampu Turunkan Harga Minyak Goreng di Jatim

MESKI Pemprov Jawa Timur (Jatim) telah menggelar operasi pasar, harga minyak goreng belum sepenuhnya turun. Harga masih relatif tinggi. Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim, harga rata-rata minyak goreng curah per liternya Rp18.589.

Harga minyak goreng curah tertinggi di Kota Pasuruan sebesar Rp20.000 per liter. Sementara terendah di Kota Batu, Rp14.833 per liter.

Sedangkan harga rata-rata minyak goreng Bimoli kemasan Rp18.582 perm liter. Tertinggi Rp19.666 di Magetan dan terendah Rp16.166 di Situbondo.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur (Jatim) mendapatkan laporan bahwa harga minyak goreng mengalami kenaikan di pasaran. "Kami sudah menurunkan tim ke pasar untuk memantau setiap pergerakan minyak goreng. Meman ada kenaikan," kata Kepala Disperindag Jatim Dradjat Irawan di Surabaya.

Menurutnya , dalam rapat koordinasi dengan Kemendag, diketahui memang dalam kondisi global saat ini sedang ada penurunan pandemik Covid-19 dan juga adanya cuaca buruk menyebabkan terjadinya pergerakan harga Crude Palm Oil (CPO) CIF Rotterdam per September 2021 mencapai US$1.235 per ton. Naik dibandingkan Agustus US$1.226 per ton.

"Karena bahan baku pendukung ini mengalami kenaikan, maka otomatis pabrikan juga menggunakan bahan baku yang lebih mahal, jadi pasar global kita memang mengalami kenaikan harga CPO. Ini data dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia," ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan operasi pasar hingga harga minyak benar benar turun. Operasi pasar ini mendapat subsidi dari Pemprov Jawa Timur. (OL-15)