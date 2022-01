Harga Minyak Goreng Kemasan di Kupang Terus Naik Naik

HARGA minyak goreng kemasan di Pasar Tradisional Kasih, Kelurahan Naikoten 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur rata-rata naik antara Rp2.000-Rp3.000 per kilogram. Pedagang memastikan harga minyak goreng naik lagi jika tidak ada intervensi dari pemerintah dengan menggelar operasi pasar.

Penaikan harga berawal dari distributor sehigga harga minyak goreng eceran otomatis ikut naik. "Harga naik membuat permintaan minyak goreng berkurang, bahkan kemarin minyak goreng tidak laku," kata Indah, pedagang di pasar tersebut, Minggu (9/1).

Di pasar tersebut, minyak goreng kemasan 2 liter naik dari Rp40.000 menjadi Rp43.000, sedangkan ukuran 1 liter naik dari Rp22.000 menjadi Rp23.000. Untuk kemasan 5 liter naik Rp98.000 menjadi Rp105.000.

Menurutnya, banyak konsumen memrotes penaikan harga minyak goreng. "Tetapi saya bilang, bukan kami menaikan harga tetapi distributor," ujarnya.

Menurut Indah, para distributor menaikkan harga tidak hanya minyak goreng tetapi juga beras, terigu dan gula. Di distributor yang biasa memasok sembako ke kios di pasar tersebut menaikkan harga gula dari Rp665.000 per karung isi 50 kilogram menjadi Rp695.000. Dampaknya, harga gula di pasar yang awalnya Rp14.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogram. "Distributor beralasan harga naik karena cuaca buruk," jelasnya.

Adapun harga beras kualitas medium yang biasa dijual Rp10.000 per kilogram, naik menjadi Rp11.000 per kilogram. "Beras kualitas ini juga menipis, katanya tidak ada lagi di gudang," ujarnya. (OL-15)