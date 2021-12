Pusri Klaim Capai Target Produksi

DI TENGAH kondisi pandemi yang berdampak pada industri pupuk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang masih dapat menunjukan kinerja produksi terbaik dari tahun sebelumnya. Kinerja produksi ammonia pada 2021 diprognosakan 1.366.697 ton atau 106.3 persen dari produksi 2020 sebesar 1.285.502 ton.

Untuk urea, kinerja produksi sebesar 2.057.253 atau sebesar 100,3 persen dari produksi 2020 sebesar 2.051.701 ton. Sedangkan untuk kinerja produksi NPK pada 2021 sebesar 287.126 ton atau 145,7 persen dari produksi 2020 sebesar 197.368 ton.

"Kami bersyukur meski ditengah pandemi ini, Pusri tetap bisa mencapai target yang sudah ditetapkan," jelas Senior Vice President (SVP) Operasi Pusri, Sholikin, dalam kegiatan pengantongan pupuk akhir Tahun 2021 dan pengantongan pupuk perdana 2022 di Gudang F PT Pusri Palembang.

Ia menjelaskan pada tahun ini, unit produksi Pusri mendapatkan penghargaan bergengsi di ajang IFA (International Fertilizer Award) untuk kategori Industri Stewardship Champion Recognition 2021, Peringkat Emas SNI Award 2021, Proper Hijau, INDI 4.0 AWARD kategori Aggressive Digitalization, serta pencapaian gugus inovasi dengan perolehan Diamond, Platinum dan Gold.

Ditambahkan, pencapaian produksi pada 2021, tidak lepas dari proses digitalisasi yang telah berjalan di Pusri. Mulai dari Dashpro untuk perencanaan dan pengendalian produksi, Digital Fertilizer untuk operasional pabrik, serta Asset Performance Management (APM) untuk pengelola asset pabrik.

Ke depan, jelas Sholikhi, akan diintegrasikan sehingga proses produksi semakin efektif dan efisien. Sebuah aplikasi baru dengan nama Tracking Online juga akan melengkapi proses digitalisasi proses distribusi pupuk.

"Tracking online merupakan sebuah program inovasi sistem antrian pupuk lini 1, yang dapat mempermudah untuk pemesanan dan pengangkutan pupuk, dan pengaturan antrian agar dapat lebih efektif dan optimal," jelasnya.

Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan kedepannya Pusri akan memaksimalkan pemanfaatan transformasi teknologi digital yang terintegrasi, khususnya di bidang produksi agar semakin memudahkan monitoring operasional pabrik. "Dengan teknologi transformasi digital dapat meningkatkan komunikasi dan akses informasi antar karyawan khususnya di unit produksi, sehingga kinerja produksi dapat semakin meningkat," kata dia.

2021 merupakan tahun yang sangat penuh tantangan dan juga prestasi bagi PT Pusri Palembang. Diantaranya Pusri melaksanakan Launching Produk NPK Kopi dan NPK Singkong yang diformulasikan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.

Pusri juga melaksanakan optimalisasi salah satu aset yaitu dengan melakukan penetapan lokasi Kenten Agro Park & Edu (KAPE) yang terletak di Komplek Pusri Taman Kenten. Melalui Departemen CSR beberapa program bantuan telah dilaksanakan diantaranya yaitu penyaluran bantuan oksigen liquid dan tabung secara gratis, penyaluran bantuan vaksin, bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan bantuan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan lainnya.

"Menyambut 2022, saya mengajak seluruh insan Pusri untuk terus mendukung pencapaian program sentralisasi unit supporting, program transformasi dan implementasi budaya AKHLAK. Bersama-sama satukan tekad, satukan visi dan misi untuk melampaui target tahun 2022. Serta terus berkontribusi mendukung pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional dan selalu menerapkan semangat One Team, One Target, One Trillion," ujar Wahyudi. (OL-15)

(DW)