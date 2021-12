Dukung Potensi Kopi di Sumatera, Pusri Keluarkan Produk Baru Pupuk NPK

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mendukung peningkatan sektor perkebunan kopi di Sumatera lewat produk pupuk NPK khusus kopi.

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Tri Wahyudi Saleh, mengatakan pihaknya menilai potensi kopi di Sumatera sangat luas. "Karena itu kami merespon kebutuhan petani kopi di Sumatera dengan membuat NPK Kopi," katanya.

Tri menjelaskan perusahaan pun telah bekerjasama dengan Dinas Perkebunan untuk mengembangkan pemakaian pupuk NPK Kopi yang dihasilkan produsen pupuk tersebut. Ia menambahkan NPK Kopi dihadirkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang memiliki formula dan spesifikasi khusus untuk tanaman tersebut.

Sebelumnya hasil uji coba NPK Kopi menunjukkan peningkatan panen rata-rata 51-62,5 persen. "Kami sudah uji coba selama 2 tahun di tiga daerah penghasil kopi, hasilnya ada peningkatan produksi petani," katanya.

Ia memaparkan petani di daerah itu mampu panen sebanyak 1,3 ton per ha dari semula hanya 0,8 ton per ha. Selain itu, uji coba juga dilakukan untuk tanaman menghasilkan milik petani di Kabupaten Lahat yang meningkat dari semula 1,45 ton per ha, menjadi 2,2 ton per ha.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas area tanaman kopi di Sumsel mencapai 249.963 ha. Angka tersebut merupakan terluas jika dibandingkan 4 provinsi tetangga di wilayah Sumatra Bagian Selatan. (OL-15)