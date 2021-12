Ribuan Warga Antre di Gerai Vaksin Presisi Mapolres Lembata

RIBUAN warga kota Lewoleba, mendatangi Gerai Vaksin Presisi yang di gelar Kepolisian Resort Lembata, Nusa Tenggara Timur, Senin (13/12/2021).

Kepolisian setempat terus memacu pencapaian vaksinasi yang di target 70% hingga akhir tahun 2021, sebab di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lembata menjadi Kabupaten terendah dalam cakupan vaksinasi Covid-19, yakni 40%.

Rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Lembata, serta adanya instruksi berjenjang dari Presiden, Mendagri serta Kapolri, mendorong pihak Kepolisian setempat menggelar Gerai vaksin presisi, sejak 7 Desember 2021.

Dari pandangan mata wartawan mediaindonesia.com, tingginya animo warga untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 menyebabkan kerumunan yang tak terhindarkan.

Sejak dibuka pukul 07.00 WITA, warga mulai berkerumun untuk mendaftarkan diri. Panitia setempat mengaku, pendaftaran dibuka sejak Sabtu lalu.

Alhasil, hingga pukul 11.00 WITA, panitia mencatat lebih dari 1.000 warga telah mendaftar.

Wakapolres Lembata, Kompol, Johanis Christian Tanauw, menjelaskan, Gerai Vaksin Presisi digelar

sejak 7 Desember 2021 guna mengejar target capaian 70%, pada akhir tahun 2021.

Pihaknya menarget, capaian di Kota Lewoleba per hari 300 orang, sedangkan di Kecamatan harus 200 orang per hari, Sehingga total target setiap hari harus 2.000 orang sudah divaksin tahap pertama.

Menurut Johanis, pihaknya juga melayani vaksinasi untuk anak berusia 12-18 tahun, sebab capaian Vaksinasi di Lembata baru 40 persen. Pihaknya fokus melayani vaksin tahap pertama.

Dengan tingginya animo masyarakat yang mencapai 1.000 orang per hari, pihak Kepolisian Resort Lembata optimistis, target vaksinasi 70 persen hingga akhir 2021 dapat tercapai.

"Untuk kota kita target 300 orang per hari, tapi kanyataan ya membeludak hingga 1000 orang per hari. Ini kita optimis target 70 persen bisa tercapai. Hari ini Vaksinasi juga digelar serentak di Polsek, Polsubsektor dan Pospol. Target per hari 200 orang, tapi laporan kami terima bisa lebih," papar Kompol, Johanis Christian Tanauw.

Adapun jenis vaksin yang disuntikkan merek Sinovac dan Astrazeneca. Sementara, untuk melayani membeludaknya warga yang mau divaksin, Pemda setempat menurunkan dua tim Nakes.

Sejak dibuka tanggal 7 Desember 2021, capaian vaksinasi diperkirakan sudah 50 persen.

Pihak Kepolisian Resort Lembata tidak membatasi waktu pelayanan vaksinasi, hingga prosesnya mencapai target. (OL-13)

