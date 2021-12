Jelang Nataru Harga Minyak Goreng di Kupang Melonjak

HARGA minyak goreng di Pasar Tradisional Kasih, Kelurahan Naikoten 1 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur melonjak.

Dari pantauan, Senin (13/12), harga minyak goreng kemasan dua liter naik menjadi Rp39.000 dari harga sebelumnya Rp32.000. Minyak goreng kemasan satu liter dijual sebesar Rp19.500 dariharga sebelumnya Rp17.000.

"Harga minyak goreng naik dari beberapa minggu terakhir karena harga di distributor naik," alasan Faizal, pedagang sembako di pasar tersebut.

Dengan naiknya harga minyak goreng di distributor, otomatis harga di pasar juga ikut naik. "Harga masih dinamis, bisa naik lagi," kata dia.

Selain minyak goreng, harga bahan kebutuhan lainnya relatif stabil. Daging sapi dijual Rp100 ribu per kilogram, ikan segar per kumpul Rp20 ribu dan Rp50 ribu, serta sayuran juga belum mengalami kenaikan harga yakni Rp5.000 per ikat.

Adapun harga telur malah turun. Telur ukuran sedang turun dari sebelumnya Rp50 ribu per rak isi 30 butir menjadi Rp48 ribu per rak, sedangkan telur ukuran besar turun dari Rp53 ribu per rak menjadi Rp50 ribu per rak.

Sementara itu, Bulog Divre NTT bersama Ditreskrimsus Polda dan distributor sembako menggelar operasi pasar untuk menjaga harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan.

Operasi pasar dipimpin Iptu Lufthi Darmawan dari Ditreskrimsus Polda NTT digelar di Pasar Kasih dan Pasar Oeba, juga disertai imbauan kepada pedagang tidak menaikan harga kebutuhan pokok. "Tidak boleh menimbun dan membeli bahan kebutuhan pokok dalam jumlah besar karena bisa berdampak kelangkaan dan harga naik," katanya.

Menurutnya, distributor bersedia tetap menyuplai kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat dalam jumlah yang cukup selama natal dan tahun baru," katanya. (OL-13)

