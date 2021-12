Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Sukabumi 92%

PROGRES capaian vaksinasi covid-19 di Kota Sukabumi, Jawa Barat, setiap harinya terus bertambah. Saat ini, capaiannya berada di kisaran 92% atau hanya tersisa 8% lagi sasaran yang belum divaksin.

Pemkot Sukabumi melalui Dinas Kesehatan setempat pun mendata kembali sasaran di setiap wilayah yang belum divaksin dosis pertama dan kedua berdasarkan nama dan alamat (by name by address). Data tersebut kemudian diserahkan ke masing-masing kecamatan.

"Nanti ditindaklanjuti masing-masing kecamatan untuk menyisir sasaran yang belum divaksin dosis pertama ataupun dosis kedua," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, Lulis Delawati, Senin (6/12).

Sasaran vaksinasi covid-19 di Kota Sukabumi sebanyak 269.834 orang. Dari total sasaran tersebut, sebanyak 248.235 orang (92%) sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sedangkan 147.769 orang (54,76%) sudah divaksin dosis kedua. Sementara yang sudah mendapatkan dosis ketiga (booster) sebanyak 2.808 orang atau 1,04%.

"Sekarang layanan dilakukan berbasis kewilayahan. Jadi, masyarakat bisa mendapat layanan vaksinasi di Posyandu, Posbindu, maupun Majelis Taklim," sebut Lulis.

Sambil menyasar warga yang belum divaksin, kata Lulis, sasaran yang baru mendapatkan dosis pertama didorong agar segera melakukan vaksinasi dosis kedua sesuai jadwal. Pasalnya, cakupan vaksinasi dosis kedua relatif masih rendah, di kisaran 54%.

Pemkot Sukabumi sedang mematangkan rencana vaksinasi dosis kedua bagi 2 ribu orang. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang rencananya akan digelar di 10 Puskesmas. "Untuk lansia (lanjut usia), capaiannya masih cukup rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan vaksinasi lansia masih rendah, seperti kondisi kesehatan maupun kekhawatiran dampak pascavaksin," sebutnya.

Berdasarkan data, capaian vaksinasi covid-19 dosis pertama kalangan lansia baru mencapai 54,98% atau 14.978 orang dan dosis kedua 37,72% atau 10.274 orang dari total sasaran sebanyak 27.241 orang.

Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, mengaku terus mengingatkan warga yang belum divaksin segera melakukannya. Pada setiap momen, Fahmi mengaku selalu mengajak warga segera divaksin dosis pertama maupun kedua. "Kami akan terus lakukan secara door to door," kata Fahmi.

Bagi warga yang sudah divaksin, Fahmi mengingatkan agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, diprediksi ada potensi kenaikan angka kasus covid-19.

"Terutama memakai masker saat beraktivitas. Itu harus selalu dilakukan. Jangan sampai abai sehingga berpotensi kembali terjadi kenaikan angka kasus," pungkasnya. (OL-15)