Menyambut Liburan Akhir Tahun bersama HARRIS & POP! Hotels Festival Citylink Bandung!

MEMERIAHKAN akhir 2021 dan awal 2022, HARRIS & POP! Hotels Festival Citylink, Bandung, tetap memberikan beberapa penawaran menarik yang tentunya sayang jika dilewatkan.

Walaupun tidak dirayakan secara berlebihan, karena pemerintah menetapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022 untuk musim liburan kali ini, namun kegembiraan akhir tahun tetap dapat dinikmati bersama seluruh keluarga dan orang – orang tercinta.

Di hotel yang berada di Jalan Peta No 241, Kota Bandung, ini, Anda bisa menikmati beragam pilihan aktivitas, termasuk fasilitas permainan seperti basket, komidi putar, air hockey maupun kiddy ride games bersama seluruh keluarga.

Menginap di akhir minggu juga menjadi lebih menyenangkan dengan ragam pilihan aktivitas lain yang bisa dilakukan mulai dari berenang, jalan– jalan di pusat perbelanjaan Festival Citylink Mall yang terintegrasi langsung dengan area hotel atau sekedar menikmati akses wifi gratis di kamar.

"Tidak perlu ragu lagi untuk menginap di hotel dengan sertifikasi CHSE ini. Seluruh karyawan kami telah mengikuti program vaksinasi," papar Marketing & Branding Manager, Rikky Sugiarto.

Menginap juga semakin berkesan dengan disajikannya beragam menu dimsum dengan Roasted Turkey stall hadir di Special Christmas All You Can Eat Dimsum HARRIS Café Festival Citylink, pada 24 Desember 2021. Dengan protokol kesehatan dan kapasitas terbatas acara spesial ini mulai digelar pada pukul 17.00 – 21.00 WIB.

Tidak ketinggalan untuk memeriahkan momen akhir tahun Anda, paket makan malam Asian Fusion New Years Dinner hadir dengan menu spesial steamboat. Pilihannya ialah daging dan sayuran segar, bibimbap, sushi, dessert dan lainnya.

Untuk info dan reservasi makan malam dapat menghubungi nomor Whatsapp 0811229199.

Jangan lewatkan juga penawaran Year End Sale dengan potongan harga sampai 60% di website www.discoverasr.com. Anda juga bisa mengakses lewat aplikasi Discover ASR untuk seluruh property TAUZIA Hotels maupun Ascott International sampai dengan 16 Januari 2022, tentunya dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri secara gratis untuk menjadi member Discover ASR.

Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon dan Whatsapp 022-6128600 atau DM ke Instagram @harriscitylinkbandung. (N-2)