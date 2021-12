Selama Musim Hujan Pendakian Semua Gunung di Malang Ditutup

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur menutup total kawasan Gunung Arjuno-Welirang untuk aktivitas pendakian karena cuaca ekstrem selama musim hujan. Demikian juga Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) menutup Gunung Semeru dengan pertimbangan yang sama.

"Kami tutup semua pendakian Arjuno Welirang karena cuaca ekstrem," tegas Kepala Unit Pelaksana Teknis Tahura Raden Soerjo di Malang, Jawa Timur, Ahmad Wahyudi, kemarin.

Penutupan jalur pendakian itu untuk semua pintu masuk di Kabupaten Malang dan Pasuruan. Namun, ia menyatakan tak menutup seluruh objek wisata.

Objek wisata pemandiaan air panas di Cangar, Kota Batu, masih dibuka untuk kunjungan wisata. "Pemandian kami buka karena perkiraan kita relatif aman," ungkapnya. Namun, kuota pengunjung dibatasi 25% dari total kapasitas 1.500 orang dengan sistem buka dan tutup.

Untuk kebijakan tahun 2022, lanjutnya, pemandian air panas Cangar akan diperbaiki dengan meningkatkan fasilitas kolam renang, kolam rendam, food court dan lanskap. Nantinya, pembangunan ruang rendam air panas bisa untuk keluarga 6 orang dari semula orang per orang, itupun terlihat kumuh.

UPT Tahura Raden Soerjo mengelola 27.688 hektare kawasan hutan konservasi Arjuno-Welirang di dalamnya terdapat sejumlah objek wisata pendakian gunung, pemandian dan panorama alam. Objek wisata itu di antaranya pendakian Gunung Arjuno Welirang, Gunung Pundak dan Watu Jengger, wisata religi, air terjun Pacet dan Tretes serta panorama Petung Sewu.

Sementara itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga menutup pendakian Gunung Semeru. "Kami menutup kawasan untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung. Kemudian juga nanti akan kami koordiniasikan dengan BMKG terkait iklim dan cuaca," ujar Kepala Subbagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas BB TNBTS Syarif Hidayat.

Pembukaan objek wisata hanya di kawasan Gunung Bromo dengan pembatasan 25% pengunjung di Bukit Cinta dengan kuota 31 orang per hari, Bukit Kedaluh 107 orang per hari, Pananjakan 222 orang per hari, Mentigen 55 orang per hari dan Savana Teletubbis 319 orang per hari.(OL-13)

