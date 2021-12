Kawasan Wisata Gunung Bromo Dibuka, Pengunjung Dibatasi 25%

BALAI Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Jawa Timur membuka kawasan objek wisata Gunung Bromo, Selasa (30/11). Namun, kapasitas pengunjung dibatasi hanya 25%.

Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas BB TNBTS Syarif Hidayat di Kota Malang, Jawa Timur, menyatakan pengumuman ini disampaikan ke masyarakat dengan persetujuan Pelaksana Tugas Kepala BB TNBTS Novita Kusuma Wardani. Ia menjelaskan pembukaan kawasan wisata Bromo dengan kapasitas 25% dengan menerapkan protokol kesehatan dan aplikasi peduli lindungi. Wisatawan bisa memesan tiket masuk melalui daring.

Soal kontrol pengunjung berkaitan dengan penanganan covid-19, pihaknya berusaha secara optimal melalui upaya pengawasan. "Selama pembukaan dari pintu masuk Malang berjalan kondusif, kami berusaha seoptimal mungkin melakukan pemantauan dan pengecekan di pintu masuk termasuk monitoring di Savana dengan menempatkan personel di lokasi tersebut," katanya.

Terkait pembatasan jumlah pengunjung, ia mengatakan kuota untuk Bukit Cinta adalah 31 orang per hari, Bukit Kedaluh 107 orang per hari, Pananjakan 222 orang per hari, Mentigen 55 orang per hari, dan Savana Teletubbis 319 orang per hari.

Sedangkan pendakian Gunung Semeru, lanjutnya, akan dikoordinasikan dengan BMKG terkait kondisi iklim dan cuaca. "Mengingat minat khusus untuk pendakian Semeru segera disiapkan atau recheck sarpras, booking online termasuk jalur pendakian untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung," tegasnya. (OL-15)