Peduli Kesehatan, Teleperformance Bantu Program Jambanisasi di Semarang

MASALAH kesehatan masyarakat memang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal itu bukan saja karena saat ini seluruh dunia masih dicekam pandemi covid-19, melainkan karena kesehatan terkait erat kesejahteraan masyarakat sebuah bangsa.

Sayangnya memang masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara menjaga kesehatan. Salah satunya bisa dilihat dari keberaaan jamban atau tempat buang air besar. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan keberadaan jamban. Padahal itu merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah keluarga.

Berangkat dari situ Teleperformance Indonesia yang merupakan bagian dari Teleperformance Group, menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, dan Teleperformance memiliki program Citizen of the World yang berupaya menghasilkan dampak positif bagi komunitas lokal, khususnya anak-anak dan juga keluarga.

Salah satu program itu yakni turut serta membantu program Jambanisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini Teleperformance Indonesia bekerjasama dengan Walikota Semarang dalam memberikan bantuan 40 program Jambanisasi atau senilai Rp60 juta untuk warga Kelurahan Mangkang Wetan kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam melakukan kegiatan itu, Teleperformance Indonesia tetap mengedepankan Protokol Kesehatan yang ketat yaitu dengan mewajibkan seluruh peserta yang ikut dalam acara ini sudah menyelesaikan vaksinasi covid-19 dosis kedua, memberikan hasil tes swab antigen negatif covid-19 sebelum mengikuti acara, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak selama kegiatan berlangsung.

“Teleperformance memiliki 2 (dua) program CSR selain COTP - Citizen of the Planet, kami juga memiliki COTW – Citizen of The World dimana kami berkomitmen dalam membantu lingkungan agar bumi dan juga berupaya menghasilkan dampak positif bagi komunitas lokal, khususnya anak-anak dan juga keluarga, sehingga lingkungan menjadi tempat yang lebih baik. Pada 21 November lalu kami ikut ambil bagian dalam World Tree Day dimana kami menanam mangrove serta membersihkan pantai di Pantai Trisik Yogyakarta, dan di hari ini kami juga mengadakan kegiatan bantuan 40 Jambanisasi di pemukiman warga Kelurahan Mangkang Wetan, Kota Semarang," ujar CEO Teleperformance Indonesia, Michael Wullur.

Pentingnya program Jambanisasi ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Teleperformance Indonesia kepada lingkungan masyarakat di kota Semarang dalam hal sanitasi serta pemeliharaan kesehatan Masyarakat.

"Pentingnya memelihara kesehatan berarti suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial, karena Jamban yang sehat juga dapat mencegah Stunting/ Anak Pendek, Penggunaan jamban tidak sehat meningkatkan resiko terkena penyakit Diare, kecacingan, thyphoid dan sebagainya yang pada akhirnya akan mengganggu tumbuh kembang anak,” lanjut Michael.

Krisseptiana Hendrar Prihadi, Ketua Forum Sehat Semarang mengaku sangat berterima kasih atas bantuan CSR PT Teleperformance Indonesia untuk warga kelurahan mangkang wetan kec Tugu.

Program ini diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki Jamban ataupun warga yang Jamban nya belum sesuai dengan standar kesehatan, sehingga warga dapat memiliki jamban sendiri.

"Hal ini tentunya membuat warga sangat terbantu agar kesehatan tetap terjaga di dalam mewujudkan Kota Semarang menjadi Kota yang sehat dan semakin hebat. Dan kami berharap perhatian PT Teleperformance Indonesia tidak berhenti sampai sini, agar dapat terus membantu warga Semarang dalam program CSR ke depannya, karena bagi kami jika waras wargane sehat kuthone,” cetus Krisseptiana. (RO/A-1)