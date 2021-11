Lorin Helat Pentas Wayang Kulit dengan Lakon Ruwatan Sudamala

MANAJEMEN Lorin Group kembali menghadirkan pertunjukan istimewa. Yakni Pentas Wayang Kulit dengan Dalang Ki Warseno Slenk pada Sabtu, 20 November 2021. Pertunjukan dimulai pukul 20.00 WIB.



Dengan lakon Ruwatan Sudamala, pentas wayang kulit ini dihadiri oleh jajaran Direksi PT. Hotel Anomsolo Saranatama (PT. HAS) selaku owning company, PT. Lor International Hotel (PT. LIH), HOD Lorin Solo Hotel dan Syariah Hotel Solo serta beberapa kolega.



Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu dilakukan pembagian santunan bagi anak yatim dari Wisma Asuhan Yatim Nurul Huda, Kartasura dan LKSA (Panti Ihsan Sakeena, Jajar. Bapak Darma Mangkuluhur Hutomo selaku Direktur Utama PT. HAS turun tangan langsung dalam memberikan santunan.



Selepas pemberian santunan, dilakukan prosesi penyerahan wayang dengan tokoh Sadewa, putra bungsu Pandawa yang merupakan tokoh kunci dalam lakon Ruwatan Sudamala ini dari Bapak Darma kepada Dalang.



Harjanto Suwardono, salah satu Direktur PT HAS menyampaikan, “Pentas Wayang Kulit ini adalah salah satu upaya manajemen untuk nguri-uri budaya Jawa yang adiluhung, yang selaras dengan filosofi memayu hayuning bawono”. Lebih lanjut dituturkan Harjanto bahwa apa yang dilakukan Lorin ini semoga bisa diikuti oleh instansi lainnya.



Pembawaan Ki Warseno Slenk malam itu terlihat atraktif dalam menuturkan cerita Ruwatan Sudamala yang berkisah tentang Bethari Durga yang berkeinginan bertemu dengan Sadewa karena ingin terbebas dari kutukannya. Dengan Apik Warseno Slenk mampu membius penonton yang hadir untuk terus mengikuti keseluruhan cerita sampai akhir.



Adapun makna dari cerita Sudomolo ini sendiri mengandung arti agar semua keburukan hilang dari muka bumi ini dengan cara terus ‘membersihkan diri’ dan juga ‘membersihkan alam semesta’. (RO/OL-10)