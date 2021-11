Aesculap Academy Skill Learning Centre Beri Pelatihan Medis di Bali

PERUSAHAAN alat kesehatan dari Jerman. B.Braun Indonesia, meresmikan pusat pelatihannya yang baru dibangun kembali di Tabanan,Bali, pada Jumat (19/11).

Pusat pelatihan tersebut berubah nama menjadi Aesculap Academy Skill Learning Centre ("AASLC"). Pusat pelatihan ini akan menyediakan pelatihan medis berkualitas tinggi menggunakan metode inovatif dan teknologi terkini.

Berdiri di atas area sebesar 360 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas serta peralatan canggih untuk menyelenggarakan program pelatihan medis berkualitas tinggi,

AASLC berkomitmen untuk meningkatkan dan mendukung kebutuhan terkini para praktisi kesehatan di Indonesia.

Upaya tersebut tidak hanya akan berfokus pada pembedahan, namun juga pada multi disiplin ilmu termasuk keperawatan, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktisi dalam melayani pasien di rumah sakit masing-masing.

Turut hadir pada peresmian tersebut President Director dari B. Braun Indonesia, Rainer Ruppel, dan Ketua Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, Dr. dr. Ibrahim Labeda, Sp.B-KBD, FCSI.

"Aesculap Academy Indonesia sebagai partner pendidikan telah tersebar lama di hampir seluruh dunia, diantaranya telah turut serta dalam mengembangkan training bedah di Indonesia," ungkap Dr. dr. Ibrahim Labeda, Sp.B-KBD, FCSI, dalam keterangan pers, Sabtu (20/11).

"Dengan jalinan kolaborasi yang padu dan perannya dalam memajukan training bedah, Aesculap Academy Indonesia tetap mengutamakan prinsip "no harm" dan "patient safety" bagi para peserta didik. If there is no training today there will be no surgeon tomorrow," ungkap dr. Ibrahim.

"Misi dan visi B. Braun untuk melindungi dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di seluruh dunia selalu lebih dari sebatas menyediakan produk dan layanan," jelas Rainer Ruppel.

"Bagi kami, ini adalah soal 'Berbagi Keahlian' untuk mengembangkan solusi yang efektif melalui dialog yang konstruktif dengan para pelanggan dan mitra kami serta melalui beragam kegiatan berkelanjutan di bidang pelatihan dan edukasi bagi para praktisi kesehatan," paparanya.

"Aesculap Academy Skill Learning Centre memperkuat komitmen kami untuk mempersembahkan ikrar kami kepada dunia medis di Indonesia," ungkap Rainer Ruppel.

Investasi B. Braun pada pusat pelatihan terbaru ini, sejalan dengan kerangka transformasi sistem Kesehatan Indonesia yang memperkuat perkembangan nasional melalui peningkatan kapasitas sumber daya praktisi kesehatan, begitu pula dengan infrastrukturnya

Sebelumnya dikenal dengan nama Asia Pacific Surgical Training Center, AASLC yang dilengkapi dengan unit laparoskopi dan infusion pump kelas atas, serta ruang multimedia untuk pelatihan daring yang interaktif, dapat memfasilitasi lebih dari 30 pelatihan daring dan luring dan lebih dari 900 peserta pelatihan di tempat setiap tahunnya.

Pusat pelatihan ini juga berkomitmen untuk menjadi mitra praktisi kesehatan untuk berbagi keahlian melalui kerjasama dengan institusi global seperti Royal College of Surgeons of Edinburgh dan Kolegium Bedah Indonesia melalui beragam pelatihan bedah.

Tak hanya itu, Perhimpunan Bedah Endolaparoskopi Indonesia untuk memberikan beragam pelatihan bedah minimal invasif. Aesculap Academy Skill Learning Centre juga menyediakan beragam pelatihan terkini seperti praktik langsung (hands-on) dan hand hygiene e-learning.

Aesculap Academy milik B. Braun menerima 'Frost & Sullivan Award' yang bergengsi sebanyak tiga kali berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2017 atas kehadirannya secara global dan program pelatihan yang berkualitas. (RO/OL-09)