Sumsel Terus Lakukan Upaya Untuk Capai Mandiri Pangan

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan terus berupaya meningkatkan produksi pangan demi terwujudnya Sumsel mandiri pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Effendi mengatakan, pemenuhan pangan sangat penting sebagai kompenen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Berbagai kajian ilmiah menunjukan bahwa untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif manusia memerlukan 45 jenis zat gizi yang di peroleh dari makanan yang di konsumsi dalam jumlah yang cukup, tidak boleh berlebihan dan kekurangan," kata Effendi, Kamis (11/11).

Menurutnya, Sumsel memiliki beragam jenis tanaman sumber karbohidrat seperti umbi-umbian, jagung, ganyong, kentang, pisang, dan berbagai jenis sayuran. Namun pemanfaatannya masih terbatas.

"Pemanfaatannya masih terbatas dan belum secara masif oleh industri pangan, maka dari itu Pemprov Sumsel akan menumbuhkan dan mengembangkan potensi pangan lokal guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah," jelasnya.

Berdasarkan data pada 2020, konsumsi padi-padian di Sumsel masih sangat tinggi yaitu berkisar 111,6 kilogram/kapita per tahun yang didominasi oleh beras sebanyak 92 kilogram/kapita per tahun. Sedangkan untuk umbi umbian masih rendah berkisar 15,6 kilogram/kapita per tahun yang didominasi singkong sebanyak 9,7 kilogram/kapita per tahun.

"Untuk itu di perlukan peningkatan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan menurunkan konsumsi pangan sumber karbohidrat yaitu beras. Seharusnya kabupaten dan kota di Sumsel itu dapat mengembangkan beras tiruan atau analog seperti beras aruq dan rasgung," pungkasnya. (OL-15)