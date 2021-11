PT Semen Gresik Berbagi Kiat Keberhasilan Pelibatan Pemangku Kepentingan

KEBERHASILAN PT Semen Gresik (PTSG) meraih berbagai apresiasi, mendorong korporasi menggulirkan program berbagai pengetahun terkait stratregi memperkuat pelibatan pemangku kepentingan.

Acara dikemas melalui Webinar Learn and Share tentang langkah-langkah penguatan keterikatan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Acara bertajuk How To Win Over Your Stakeholders digelar Jumat (5/11)

Webinar yang menghadirkan Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum PTSG

Gatot Mardiana sebagai narasumber tersebut diikuti oleh ribuan peserta

secara virtual, mulai dari unsur karyawan hingga direksi di lingkungan

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Direktur Keuangan dan SDM PTSG Muchamad Supriyadi menjelaskan, webinar

lebih ditekankan sebagai berbagi pengetahuan atas pencapaian Semen

Gresik dalam membangun komunikasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan

pemangku kepentingan. Hasilnya, perusahaan mendapatkan pengakuan dari Kementerian BUMN, dan berbagai badan/organisasi.

"Kami menilai, pemangku kepentingan punya peran strategis untuk keberlanjutan bisnis perusahaan. Diperlukan komunikasi dan suasana harmonis agar kerja sama berjalan tepat pada rel dan saling menguatkan," kata Supriyadi, Senin (8/11).

Supriyadi menilai, Gatot Mardiana sangat tepat menjadi narasumber

dalam webinar ini karena memiliki pengalaman dalam pelibatan pemangku

kepentingan. Ia punya kapasitas terkait perjalanan panjang pengembangan Semen Gresik, sejak berdiri hingga beroperasi secara komersial dan optimal.

Dikatakannya, pergulatan dan pengalaman Gatot dalam mengelaborasi berbagai pihak hingga PTSG mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, layak diserap dan dijadikan pembelajaran bagi siapa saja yang ingin sukses dalam strategi pelibatan pemangku kepentingan.

Webinar itu sendiri berlangsung gayeng dan interaktif. Selaku pemateri tunggal, Gatot dengan taktis mengupas strategi hingga PTSG mendapat banyak apresiasi dan penghargaan di tingkat nasional dan internasional.

"Kami memulai upaya dengan melakukan identifikasi, menentukan prioritas dan terus memonitoring. Setelah itu dilakukan strategi pendekatan melalui komunikasi personal, konsultasi, dialog, dan kemitraan," paparnya.

Selain itu, lanjut Gatot, ada upaya media relations melalui

publisitas positif serta mengoptimalkan fungsi Rumah BUMN Rembang

sebagai program bagi milenial dan komunitas. (N-2)