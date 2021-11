Kasoem Group Buka Cabang Baru Kasoem Visioncare di Cirebon Super Blok Mall

KASOEM group melalui brand Kasoem Visioncare kembali membuka cabang baru di lantai 1 CSB Mall, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Head of Marketing and Business Development Kasoem Group Amar Ramdani mengatakan, konsep kasoem visioncare ini adalah konsep visioncare pertama di Indonesia yang lebih mementingkan perawatan mata dengan didukung tenaga profesional dan alat yang memadai sehingga bisa menjadi solusi terbaik dalam masalah penglihatan.

"Permasalahan penglihatan saat ini mulai meningkat, dari usia anak-anak hingga dewasa, dari yang memiliki masalah mata minus sampai silindris, Sehingga jika kita dijalan takut negur karena wajahnya ngeblur, maka wajib visit kasoem visioncare, we do care your eye care. Karena yang utama adalah dipemeriksaan yg akurat," ujarnya.

Sementara itu, Mall Manager CSB Adwin Nugroho mengatakan, pihaknya senang brand Kasoem Visioncare bisa hadir di Mall CSB.

"Kami sangat senang brand Kasoem Visioncare bisa hadir di CSB Mall, sehingga bisa menambah pilihan bagi para pengunjung dan mudah mudahan bisa menjadi solusi terbaik untuk masalah penglihatan yang terbaik," kata dia.

Baca juga : Karimun Granite Bantu Pemkab Capai Target Vaksinasi Lansia

Bersamaan dengan acara grand opening, Kasoem Vision Care juga melakukan kegiatan Kasoem H.E.L.P yang merupakan program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) gerakan sejuta kaca mata dengan memberikan pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis kepada pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Cirebon yang memiliki gangguan penglihatan dan kurang mampu.

"Umumnya anak-anak itu tidak menginfokan ke orang tua mengenai masalah di matanya jadi terkadang orang tua tidak tahu jika prestasi anak-anak terganggu karena salah satu penyebabnya adalah gangguan penglihatan. Oleh karena itu, kegiatan CSR ini kami ingin menyampaikan pesan pentingnya pemeriksaan mata anak-anak secara rutin sejak dini dan jika ada masalah segera dapat tertangani dengan tepat dan ini juga sesuai dengan tata nilai pelayanan kami yaitu H.E.L.P yang ada di Kasoem Vision Care sehingga mereka bisa lebih produktif dan berprestasi," jelas Deputy CEO Kasoem Group Madhita Kasoem.

Ditambahkannya, kegiatan ini bertujuan untuk mengampayekan periksa mata setahun sekali dan juga edukasi perawatan mata dengan konsep 20:20:20 di mana 20 menit menatap layar gadget/leptop wajib melihat jauh 20 feet (6 meter) selama 20 detik.

Selama grand opening ini, banyak promo menarik diantaranya buy one get two, beli frame gratis lensa, promo cash back bagi yang sudah vaksin. Beli kacamata free sunglass dan promo beli kacamata dapat motor yang akan diundi tahap I di tanggal 3 Desember 2021 (RO/OL-7)